周曉涵放電認輸賴琳恩

2019年01月25日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

周曉涵（中）正與蔡振南（左）、周孝安合作《必勝大丈夫》。

周曉涵是演藝圈公認的超強發電機，曾先後與合作戲劇的李運慶、王家梁傳緋聞，前陣子更捲入《必勝大丈夫》同劇男主角周孝安的分手風波。但對於自己的驚人電力，她卻不以為然地說：「會嗎？我見過比我更有電力的女生！」她說自己真實碰過的、真正電力十足的女生，竟然另有其人！

「賴琳恩才是我想像中所謂電力十足的女生！」周曉涵說，如果自己是男生，也會抵擋不住賴琳恩的魅力、會喜歡她，「我的個性沒琳恩那麼女生、柔媚，我看到她時，也忍不住會發出『哇』的驚歎！」她認為自己個性大剌剌，在男生面前通常像哥兒們，不是嬌滴滴模樣，更不會撒嬌，不是一般男生會喜歡的類型。

私下是女漢子

至於與緋聞對象周孝安的相處，她說自己私下比周孝安還霸氣，不小心就會露出女漢子的一面，「他在《必勝大丈夫》劇中是總經理，應該比我霸氣才對，我私下還會教他怎麼樣才更霸氣、更Man些。他劇中的溫柔體貼實在太多了！」獅子座的她坦言有女王性格，交過的男友大多都拿她沒轍，在愛情的世界中，「確實好像都是我在虐人比較多！」。

不缺約會對象

34歲的她坦言一直都有約會對象，但不到真正交往，她認為所謂「約會」，就是有機會談戀愛，但需要觀察相處，所以約看電影或吃飯，她都願意出來。至於先前受訪時並未全盤否認與周孝安將來發展的可能，她也表示：「不會有人把話說死，未來的事真的不知道，除非結婚，否則沒有非要說死不可的理由。」

(中國時報)