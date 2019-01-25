博士片酬直接捐任教學院

2019年01月25日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 洪秀瑛 報導

李昌鈺（左）昨和蔡淑臻在記者會上暢聊拍戲趣事。

《鑑識英雄II》5個單元共16集，製作費高達2億，李昌鈺特別演出第1和第3個單元，總製作人顧超24日表示，李昌鈺此次演出酬勞嚴格來說應該是「零」，因「李昌鈺刑法及刑事鑑識學學院」經營困難，團隊因此將他近10萬美金（約308萬台幣）的費用直接捐給學院。

李昌鈺1975年即在美國紐海芬大學任教，學校為表彰他的貢獻，2007年成立「李昌鈺刑事司法及鑑識科學學院」，2010年耗資1400萬美元（約4.3億台幣）蓋設新建築，為全球學生提供包括刑法、鑑識科學、火災鑑識、防火工程學、法學研究等課程，成為有志學習刑事鑑識者嚮往的殿堂。

學院接受高中畢業生與大學畢業生，以高中畢業生來說，申請者具備讀書計畫、畢業成績單與證書、推薦信、托福（IBT）70以上、SAT或ACT成績等資料，一年學費預估要3萬1750美元（約97.7萬台幣）。

(中國時報)