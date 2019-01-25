佩佩不敢睡怕少陪爸媽1分鐘

2019年01月25日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

佩佩6年前投資副業開婚紗店，生意穩定成長中，24日上《一袋女王》錄影時哽咽透露，70歲爸爸日前突然頭暈，她才驚覺自己這幾年忙賺錢，卻忽略了陪爸媽的時間，因為爸爸身體出狀況，讓她竟有「早知道不生小孩了」的念頭，半夜與雙胞胎姊姊依依傳訊息聊到爸爸狀況，還忍不住哭了起來。

這幾年佩佩除了錄影工作外，就是忙婚紗店營運，最近爸爸身體出現暈眩狀況，做女兒的她除了心疼外，「每天最害怕的事情，就是睡覺不敢睡很久，因為害怕多睡一分鐘，又會少陪爸媽一分鐘。」好在婆家很體恤她的心情，要她回家待久一點沒關係。

她透露，農曆年前很多人趕結婚，婚紗店生意很好，但與老公見面次數相對也變少，不過就算再忙，她每天還是會陪1歲半女兒玩樂3小時。坦言因爸爸身體不適，讓她意會到與家人相處的重要，因此她把過年期間的主持工作都推掉，就是期望能多點時間陪家人。

(中國時報)