麥兆輝揭密廉署不費子彈破案
劉青雲（左）跟林嘉欣在片中是夫妻也是同事。
香港警匪片知名導演麥兆輝執導新片《廉政風雲 煙幕》，找來雙影帝劉青雲跟張家輝、雙影后林嘉欣和袁詠儀共演，電影除有飛車、滑雪等大場面，更探討香港神祕組織「廉政公署」職員的業態，不僅導演本人進公署取材，開拍前也幫男女主角劉青雲和林嘉欣安排一頓飯局，找來一男一女前廉政公署職員意見交流。
日前麥兆輝分享廉政公署凡事保密，通常職員的朋友不多，導致局內通婚率高、離婚率也高，當晚飯桌上林嘉欣也詢問相關問題，問女方為何離開公署，對方回答：「想生小孩，如果繼續留在公署絕對無法生小孩。」足見工作壓力之大；劉青雲則問了許多專業問題，為演出取經。也因為公署職員必須終生保密，整場飯局下來那兩位卸任職員依舊是「匿名」出席。
劉青雲愛妻顧家
麥兆輝為電影考察，分析其實廉政公署全體職員僅約1000人，全都非常精明，破案方式多是接獲密報，自1976年至今，沒有開過任何一槍的紀錄，和電影、螢幕上演繹的形象略不同，直言：「頂得住這個工作的人都很厲害。」
劉青雲在片中飾演廉政公署的主任，屬於破案天才型，片中老婆林嘉欣則是下屬，兩人亦是夫妻亦是同事，有不少摩擦，不過劉現實中的個性和角色相反，他愛妻顧家，常在片場跟老婆通話報進度。電影2月5日在台上映。
(中國時報)
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