對抗環境威脅 物理防禦不如內補增強

2019年01月25日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

大漢酵素 好舒敏超酵益生菌。

小熊傑琪「預購」見面會

幼童體質尚未完備之時，容易被環境影響。研究發現，台灣氣溫變化大、居住環境不佳與空品不良等因素，幾乎每三名孩童中就有一名得隨身攜帶面紙，看得爸媽好難過。

想防堵環境影響，成人採取的方式多為外出時戴口罩，但小孩活動力強，口罩在活動時容易脫落且造成呼吸不順，對於幼童來說，內補方式會比物理防禦來得有效。

養成資優體質很簡單

說到調整體質，多數家長第一反應便是益生菌。不少國內外研究都發現，長期補充益生菌能幫助舒緩。大漢酵素營養師黃绣婷表示，想要維持良好生理機能，每天補充100-200億益生菌便足夠，益生菌數量過多反而會破壞腸道平衡，因此益生菌吃得多不如吃得精。

挑選益生菌保健食品時，除了菌數，也要重視包覆益生菌的晶體結構。口服益生菌經過胃酸時，若無晶體保護，真正作用前已所剩無幾。

老字號品牌掀起益菌新革命

益生菌包覆技術各家略有不同，主要作用多為保護益生菌抵達消化道，但本土老字號保健品牌「大漢酵素」技術團隊，研發出全新「藻膠醱酵晶體」，除了保護益生菌，醱酵晶體本身具備營養價值，等於菌與晶體都能幫助調整體質，效果更加乘。

除了益生菌，目前當紅的健康成分─蘿蔔硫素，也是維持健康的新興對策。美國約翰霍普金斯大學研究顯示，蘿蔔硫素能結合懸浮粒子，幫助健康維持。蘿蔔硫素由硫代葡萄糖苷，經植物中的黑芥子酶水解後所得，主要存在於十字花科植物，例如：綠花椰菜、青江菜、高麗菜、芥菜、小白菜等，尤其綠花椰菜的營養價值普遍獲得學界認同。

黃绣婷提醒，黑芥子酶經高溫烹煮即會失去活性，得生食才能攝取蘿蔔硫素，依照國人飲食習慣，平日攝取蘿蔔硫素的比例並不高。且十字花科中蘿蔔硫素含量較高的綠花椰菜口感較苦，即使打成汁也難以下嚥，可改為補充含蘿蔔硫素的保健食品。

大漢酵素好舒敏超酵益生菌

大漢酵素好舒敏超酵益生菌，嚴選4大益生菌，每2公克就含200億活性益生菌，並以獨家研發之藻膠醱酵晶體包覆，營養不流失。特調十字花科蔬果醱酵粉（含蘿蔔硫素）、綜合酵素與維生素C，兼顧補充蔬活營養與體質調整兩大功能，更透過獨家複合微生物醱酵技術將營養分子變小好吸收，酵果更加乘！

(中國時報)