楊貴媚捨大陸財奔台顧病母
影后楊貴媚24日出席吞嚥困難飲食照護記者會，她回想70多歲媽媽中風數年後有吞嚥障礙，最初不了解是病症，只發現吃飯會嗆到、流口水，她遺憾說：「如果早知道，現在狀況可能更好！」她4年前赴大陸拍戲，母親突然食量變小，「妹妹傳來照片，她瘦成骷髏！」她驚慌不已，提前半個月回台。
家人提議要讓母親插管，但楊貴媚認為過去努力讓母親吃流質、稠狀食物，就是盼望媽媽有天能夠復原，「插管之後就回不去了！」她更堅持身為子女行有餘力應讓母親維持在最佳狀態，因此她請導演盡快把個人戲分拍完，「刪戲也沒關係！」笑言回台親自照顧後，「簡直把媽媽當豬養！」
楊貴媚重視母親的營養，每天換菜色，把絞肉絞更碎，讓母親不缺蛋白質，今年過年則打算加上干貝，放在飯裡熬成粥，加入滴雞精後再用果汁機打碎，並經濾網過濾，看似花時間，她早已習慣這些流程。
母親中風8年，楊貴媚和手足輪流照顧，她坦言至今仍會「抓狂」，「因為有期待，會一直失望，畢竟有身體起落，有時會遲鈍、緩慢。」有時妹妹會安慰她：「我過去，妳去喝杯咖啡。」家人的支持讓她更堅持下去。
(中國時報)
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