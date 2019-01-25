宇舶表 宛如藝術品在手

2019年01月25日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表經典融合Richard Orlinski陀飛輪皇金款腕表，全球限量30只。（HUBLOT提供）

宇舶表Spirit of Big Bang黃色藍寶石腕表如太陽般閃耀金光，再度證明宇舶表在藍寶石研發技術的領先地位，限量100只。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Unico Paraiba碧璽腕表和可快拆表帶的Big Bang One Click Paraiba碧璽腕表，色彩絢麗濃郁。（HUBLOT提供）

宇舶表可快拆換表帶的Big Bang One Click系列腕表，有8款表帶可供替換。（HUBLOT提供）

宇舶表Classic Fusion Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表，與藝術家Richard Orlinski跨界聯名，全球限量200只。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Unico 42星幻白腕表，風格簡約時尚。（HUBLOT提供）

宇舶表（HUBLOT）近來不斷在材質挑戰創新、大膽融合前衛美學，日前在2019年日內瓦表展發表系列新品，再度挑戰珍稀寶石、彩色藍寶石水晶等材質，並跨界藝術融合非凡的工藝美學，讓腕表猶如精巧的微型藝術品，讓人愛不釋手。

碧璽之王 比鑽石珍貴

宇舶表率先採用帕拉依巴碧璽（Paraiba Tourmalines）製表，為Big Bang腕表注入神祕藍綠色的魔幻魅力，腕表鑲嵌梯型切割和明亮切割的碧璽，在陽光下閃耀深淺層次的光澤，猶如清澈透明的湛藍湖水。帕拉依巴碧璽有「碧璽之王」之稱，濃郁的藍綠霓彩無比誘人，1萬克拉鑽石當中，只能開採出1克拉的帕拉依巴碧璽，導致價格不斷攀升，甚至比鑽石還要昂貴。

宇舶表於2017年起與鬼才藝術家Richard Orlinski合作推出不少膾炙人口的腕表作品，今年雙方再度攜手推出全新經典融合系列陀飛輪腕表，將雕塑作品的立體切面、稜型線條融入腕表當中，結合動能力學與結構美學，宛如靈動的藝術雕塑品，該系列有藍寶石、皇金及陶瓷3種款式。

自2016年起宇舶表即著手研發藍寶石技術，先後開發出透明藍、透明黑和透明紅等藍寶石表殼，在表壇引領風騷。今年，宇舶表領先表業研發黃色藍寶石，新登場的Spirit of Big Bang黃色藍寶石腕表散發如太陽般璀璨奪目的耀眼光芒，且具備藍寶石質輕、耐磨、清澈通透的特性。

大玩色彩 內外皆閃耀

宇舶表在今年的日內瓦表展大玩色彩，其中又以Big Bang Unico 42星幻白腕表和Classic Fusion Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表最具代表性。

Big Bang Unico 42腕表以時尚的純白色營造簡約之美，搭載第二代Unico機芯，性能提升且更加輕薄，內外皆美。經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表則是採用獨家專利的魔力紅陶瓷表殼，放眼業界無人能及，設計靈感源自法國當代藝術家Richard Orlinski的雕塑作品「狂野鱷魚」 (Born Wild Crocodile)。

Big Bang One Click

快拆表帶多變時尚

宇舶表推出可快拆換表帶的Big Bang One Click系列腕表，並同步推出8款表帶，其中6款色彩炫麗的刺繡表帶為瑞士聖家倫Bischoff刺繡工坊設計，另外2款絨毛表帶則出自法國著名Orylag絨毛工坊，風格時尚，更添魅力。

(中國時報)