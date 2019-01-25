謝佳見嘗鮮螢光色 不怕露點

2019年01月25日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

女星溫貞菱換上帶點宮廷風格的裙裝，坦言令她回想起之前的俄國留學生活，穿LV 2019早春系列紫色條紋洋裝10萬7000元，拿Grace Coddington聯名系列Petite Boite Chapeau 手袋15萬4000元。（盧禕祺攝）

LOUIS VUITTON Keepall Bandouliere 50行李袋，12萬1000元。（LV提供）

法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV），昨（24日）晚於南山廣場藝文中心舉辦2019春夏系列發表酒會，吸引男星張軒睿、謝佳見及女星温貞菱、簡嫚書等人到場，還有饒舌歌手熊仔為現場嘉賓獻上演出。温貞菱一襲2019早春系列洋裝亮相，立體感十足的宮廷荷葉邊造型，令她回想起俄國的留學時光，而手上Grace Coddington聯名系列包款上的3隻小貓，也讓她想起自己家裡養的愛貓們。喜歡旅行的她，雖說暫時因為工作的關係無法規畫出遊，但2019春夏男裝系列中的透明Keepall旅行袋，倒是令她躍躍欲試，直說可從內容物看出一個人的個性。

而除了温貞菱外，身為品牌忠實支持者的男星謝佳見，也對這款透明行李袋十分有興趣，更不小心洩露早已下訂入手的風聲。選穿2019早春系列帥氣褲裝現身的他，亦迫不及待想要嘗鮮春夏男裝系列中的各式螢光色單品，連一件可能會有曝光嫌疑的輕薄上衣都不例外，並說男生應該自然一點，還搞笑補充到：「我的兩點不是那麼黑，不怕被看。」

伴著現場既輕鬆又充滿期待感的氛圍，LV 2019春夏女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere，優先帶領眾人穿越時空。洋溢濃厚太空氛圍的圖騰和如太空裝般的前衛結構，為這場太空旅行開場，盔甲般的剪裁及受80年代光學藝術啟發的印花，則以高訂般的工藝細節回到過去，描繪出整體一貫女戰士的率性形象，最新推出的Trapeze及恐龍蛋造型手袋，也格外吸睛。而由設計師Virgil Abloh操刀的首個男裝系列，則使用紮染手法呈現菱鏡般的彩虹色調，且融入電影《綠野仙蹤》中的劇照入衣，使用PVC面料的Keepall Bandouliere 50行李袋，亦是詢問度超高的單品之一。

(中國時報)