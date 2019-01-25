2019年01月25日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

自認沒有什麼不能駕馭的李毓芬，一襲FENDI春夏Logo造型裙裝十分鮮豔搶眼，穿FF Logo印花襯衫3萬2900元、長裙6萬3900元，拿紅色Peekaboo XS鑲星包13萬元。（陳俊吉攝）

FENDI粉色Baguette大號手提肩背包，10萬元。（FENDI提供）

FENDI亮橙色造型背包，2萬3400元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo Regular Pocket手袋，16萬8000元。（FENDI提供）

FENDI黃色休閒鞋，3萬500元。（FENDI提供）

女星李毓芬昨（24）日受義大利精品FENDI之邀，演繹品牌最新2019早春及春夏系列。自稱本來就很喜歡FENDI的她，很中意身上一襲窄筒褲搭裙裝的率性造型，還對整體中性帶有氣質的形象十分滿意。

冬天採洋蔥式穿法

李毓芬坦言私下不喜歡過於厚重的衣物，就算冬天也會用輕薄的單品以洋蔥式穿法堆疊，喜歡時尚的她，更透露不害怕挑戰高難度單品，還自信滿滿地表示除了中筒靴外，沒有什麼不能駕馭的東西。但當被問到是否敢穿著FENDI 2019春夏系列中的貼身單車短褲上街時，她停頓了一下，並語帶保留回答：「好像要身材線條緊實的時候比較好看。」

FENDI春夏奔都會叢林

在奢華中結合運動精神，向來是FENDI發揮設計二元性的拿手好戲，延續2019早春系列中，日與夜、陽剛與優雅等關鍵詞間的對話，2019春夏創意總監Karl Lagerfeld更將都會叢林概念套入公式之中。印著鸚鵡、動植物等度假圖騰的服裝，採用網眼、PVC等機能布料打造，酒紅、橙黃等亮眼色調，搭配抽繩、金屬釦環等細節，為整體增添活力。配件方面，90年代紅極一時的Baguette「法棍包」亦強勢回歸，壓印FF Logo的超大號尺寸新款，也為整體注入街頭靈魂。

(中國時報)