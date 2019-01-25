寶格麗 紅運當頭迎新春

2019年01月25日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶格麗農曆新年系列LVCEA Tubogas腕表，34萬7100元。（BVLGARI提供）

寶格麗推出農曆新年系列商品，紅通通的New Serpenti腕表（左）、Fiorever年節項鍊、LVCEA Tubogas腕表，十分喜氣。（BVLGARI提供）

寶格麗農曆新年系列Serpenti Forever Diamond Blast胭脂紅玉色手提肩背包，10萬5500元。（BVLGARI提供）

寶格麗農曆新年系列New Serpenti腕表，53萬4000元。（BVLGARI提供）

寶格麗（BVLGARI）為迎接農曆年，特別為大中華市場推出紅通通的腕表、項鍊和皮包配件，濃郁的中國紅融合獨特的義式時尚，為節慶的喜氣更增添品味。

寶格麗農曆新年推出的獨賣系列包括LVCEA Tubogas腕表、New Serpenti腕表、Fiorever珠寶項鍊、Serpenti Forever DiamondBlast胭脂紅玉色肩背包等經典商品，都融入中國紅的節慶主題，十分喜氣，是年節送禮或是外出拜年訪友不可缺少的時尚配件。其中Fiorever花朵風珠寶項鍊全球限量20只，以玫瑰金鑲嵌紅寶石和鑽石，外型如幸運草又有帶來好運的意涵，非常討喜。

(中國時報)