2019年01月25日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館2F GIORGIO ARMANI全台唯一彩妝形象概念店全新開幕，紅色視覺搶眼，春節喜氣應景。（SOGO提供）

SOGO忠孝館初一限定金豬報喜福滿袋，限量100袋，每袋1000元，總值超過6000元，最大獎為價值7萬3000元的「周大福兒孫滿堂純金擺件」。（SOGO提供）

SOGO忠孝館2月1起於5F童裝區不限消費金額+399元可加價購1件童裝中國服，有90cm、110cm2種尺寸，3款共限量30件。（SOGO提供）

SOGO復興館HEARTS ON FIRE璀璨迎春，Timeless玫瑰金鑽石項鍊（主鑽0.3ct）23日至2月7日SOGO獨家價7萬6800元，限量8件；初一當日於復興館3樓（麗緻巴賽麗餐廳除外）消費滿6800有機會抽中，限量1件。（SOGO提供）

SOGO復興館成真咖啡Come True Coffee 26日開幕，復興限定「花見雪莓舒芙蕾」298元；26日至31日每日前30名點花漾組合，免費招待花漾瑰蜜。（SOGO提供）

SOGO忠孝館Fresh Mart日本青森開運蘋果，1980元。（SOGO提供）

SOGO敦化館COCCINELLE ARLETTIS正方形肩背包，原價1萬5700元、風琴式拉鍊短夾原價4800元，1組特價9900元。（SOGO提供）

開心Fun年假，台北東區的遠東SOGO台北店超有年味，初一至初三3館福袋超過3萬組都可抽獎，最大獎是近20萬元的地中海豪華郵輪雙人行；春節前後活動超過100場，有適合親子的精靈寶可夢「皮卡丘和伊布見面會」、文青打卡漫遊的「普濟殿彩繪花燈」；加上買美妝享開運金，添購走春行頭、團聚佳餚享滿額回饋，好吃、好玩又好逛。

忠孝館4樓最大獎純金擺件

今年初一至初三都有千元福袋且獎品豐富，忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋最大獎是價值7萬3000元的「周大福兒孫滿堂純金擺件」；8、9樓家電寢飾區加碼推二重抽，初一至初三福袋天天抽iPhone XR、再抽OSIM 8變小天后按摩椅。

年前除舊布新，27日前持10大指定銀行信用卡滿5000送400或滿2萬送2000購物抵用券；指定業種刷指定銀行信用卡達指定門檻，最高享10%回饋；忠孝館1樓化妝品區28日至31日買指定品牌指定經典商品，送「開運金888元折價券」。

忠孝館Fresh Mart2月4日前首度辦「龍蝦節」，也有「鮭魚界的和牛」之稱的紐西蘭國王鮭、日本青森開運蘋果，象徵「年年有餘」、「平平安安」吉祥討喜；復興館麗緻巴賽麗、晶湯匙等10家餐廳初一有食全食美紅包券。初二、初三3館每天發300至500個紅包，附有甜點、飲料兌換券，吃甜甜過好年。

(中國時報)