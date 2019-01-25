浪華書蹤 大阪淘書雜記

2019年01月25日 04:11 中國時報 苦茶

中尾書店像日本典型的古本屋。（苦茶攝）

天牛書店對文化的貢獻，令店主新一郎獲頒大阪文化獎。（苦茶攝）

大阪書店業與東京、京都相比，或許沒有那麼集中、那麼專業，但質、量並不遜色。就古本屋來說，會員有182家，一天逛一家也要整整半年才能逛完一輪…

大阪古稱浪華／花，是崇尚虛華浮誇的豐臣秀吉與商人們打造出來的商業都市，有「天下的廚房」美譽，吃喝玩樂在行，專門拚經濟，但若論文化、學術則略遜於東京、京都，那麼，淘書一事會否乏善可陳？

大阪書店業與東京、京都相比，或許沒有那麼集中（集成書街、書町）、那麼專業（數百年老店或專攻某一領域），但質、量與兩京相比並不遜色。新書店尚且不論，就古本屋來說，大阪府古書籍商業協同組合（同業公會）會員有182家。一天逛一家也要整整半年才能逛完一輪，即使大阪在地書癡也無法每家都拜訪？

阪急古書街

二次大戰前，大阪市古本書業集中在日本橋一帶，可惜「大阪大空襲」幾乎燒毀全區。阪急電鐵、阪急百貨店創辦人，企業家小林一三先生構思可以利用他家阪急電鐵高架橋下空間讓古書街復活。小林的創意點子一向特多特強，例如為了刺激通往郊區冷門電車路線乘客量，於1913年在荒涼的寶塚站創辦寶塚歌唱隊與大劇場，廣召良家少女施以歌舞訓練，1914年首次公演，歷經百年發展，如今「寶塚歌劇團」儼然大型演藝企業體，已是日本藝能文化代表之一。

經古書店中尾松泉堂社長中尾堅一郎奔走牽成，阪急古書街於1975年12月1日在鐵道高架橋下開業，離戰爭結束整整30年矣。之後書街隨著阪急車站區開發建設而配合遷移，目前位置在阪急三番街南館一樓東側「うめ茶小路」，一條小通道上，共有九家古本屋。

店家分布於一條小走廊左右兩側。門面規規整整，統一材質及色調，每家店門面配備一樣的木製門、窗、展示櫥窗、外牆、店名牌、招牌。若不看店名分辨不出是哪一家。各家室內亦布設桌椅几床、字畫掛壁、琳瑯滿架，溫馨柔和，古意盎然，彷彿一家家小型美術館。

販售物件以古籍、古畫、古文件為主，檔次頗高，遊走其中，深歎我於日本古本知識之不足，遂心虛腳浮，僅能經眼一過。於珍稀堂書店購得一本隨筆《食物歲時記》作紀念。作者四方山徑，昭和十八（1943）年十月二十日初版。大阪市立誠社發行。有作者題簽與版權檢印章。購一千二百日圓。想1943年正是太平洋戰爭最激烈時，俳人四方先生猶能出版這麼一本談生活、談食物而無益於戰爭時局、民心士氣的隨筆集，忙中極閑，難能可貴。

說到大阪就想到道頓堀、心齋橋；說到心齋橋，當然是有拱頂天棚的「心齋橋筋」商店街。從心齋橋站往南通到道頓堀，六百公尺距離內容納百貨公司、藥妝店、電氣行、服飾店、雜貨與美食餐廳等。來日本想買的東西這裡都有，永遠擠滿購物人潮。這樣的一級消費戰區竟然也存在一家古本屋：中尾書店。這般違和感有如我們台北市忠孝東路商圈愛迪達門市隔壁開著一家老牌舊書店。

中尾書店

1967年起即在此開業的中尾書店，店面不寬，中規中矩，由一位老先生坐鎮，以文學、歷史、美術類書籍為主，自江戶時代刻本線裝書至現代洋裝書均有，旁及字帖、地圖、美人畫、風俗畫、浮世繪版畫，典型的日本古本屋。

店內有一套天保十四（1844）年刻小田海僊《海僊畫譜 二十四孝圖》四萬五千圓。魯迅三兄弟幼年時曾經以壓歲錢合資買下一套《海僊畫譜》，不知是否就是這個版本？

漢刻、和刻古本在日本有行也有市，尋常街坊古本屋即可隨翻隨買古董線裝書，多麼可親（於台北市我只想到舊香居與常歇業的百城堂），而日本古本價格真不算貴。店內有一大落《圓機活法》寬文十三（1673）年和刻本。此書是明代嘉靖萬曆年間，文壇大家王世貞編輯一部便於作詩使用的類書。全名《圓機詩學活法全書》。店家註明「39冊，不全」（至今我仍搞不清全套是幾冊），只賣日幣一萬二千圓（約台幣五千元）。沒錯，我並沒有少看一個零。誕生於346年前，幕府四代將軍家綱時期的線裝刻本，累累一大落39冊，平均一冊約新台幣129元。寫本文時，才懊悔應該把這落書帶回台北？

我買了大正昭和年間插畫大家蕗谷虹兒（1898-1979）自傳體小說《花嫁人形》簽名用印本。昭和42（1967）年9月20日初版。講談社發行。插圖均為蕗谷自繪。附書匣。

蕗谷虹兒師承尾竹竹坡與竹久夢二，是魯迅喜愛的畫家之一，曾選出12幅畫編成《蕗谷虹兒畫選》，1929年1月於上海由朝花社出版。魯迅說：「Beardsley的線究竟又太強烈了，這時適有蕗谷虹兒的版畫運來中國，是用幽婉之筆，來調和了Beardsley的鋒芒，這尤合中國現代青年的。」當時有人複製蕗谷的畫風發表作品，然而複製蕗谷者（魯迅就是指葉靈鳳）並不高明，魯迅遂出版《畫選》讓青年得見蕗谷畫真面目（亦有特別針對葉靈鳳給他漏氣的意味，一旦淪為魯迅先生的敵人，真是很慘）。有趣的是，葉靈鳳與魯迅手上的蕗谷畫冊，都是購自內山書店。

中尾老闆看到扉頁作者簽名，捧著書對我歎道：「漂亮的簽名啊。」那神情滿是自信與驕傲。他還送我一本精裝空白筆記本，感謝，並祝中尾書店業務興盛、長長久久，為這煙塵市廛永保一絲書卷氣。

天牛書店

藏書家前輩稱道的天牛書店（Tengyu Bookstore）有兩個店面：江本店、天神橋店。時間有限，我選擇拜訪規模較大的江本店。

去本店可搭地鐵御堂筋線前往。建議在「綠地公園（M10）」站下車，從「南出口千里山方面」出站，再往南約500公尺即達。一棟灰白色五層樓建築，中間塞一根細格子大圓筒，門前有小型停車場的，那就是天牛書店。

書店外觀時髦富設計感，訪客絕想不到天牛竟已創業一百一十年。第一代店主天牛新一郎於高等小學校畢業次年，明治40（1907）年在大阪市南區二井戶一帶開設露天古本屋。大正4（1915）年轉到日本橋租借一小店面開設「天牛書店」，生意宗旨「高價收買、廉價賣出」，逐漸發展成日本橋古書業重要的大型古本屋。全盛期光是本店二樓展演空間即一百個榻榻米大，可出借供演藝文化活動。織田作之助小說《夫婦善哉》主角柳吉與蝶子參加素人淨琉璃比賽，得到二等賞，就是在「天牛」二樓這個大廣間。

然而好景不常，1945年3月大阪大空襲燒光天牛本店與7家分店。因為無法忍住對書本的愛戀，第二年新一郎以幾百本書為貨底，在一片廢墟中又開設新的「天牛」。戰後再度成長茁壯、設立分店。書多、便宜、質量高，是文化人與學生喜愛的書店。例如司馬遼太郎常常光顧，寫作需要大量資料，一進門就大肆搜括，同一主題的書全部打包。天牛對文化的貢獻亦令店主新一郎獲頒大阪文化獎。

江本店於1988年落成。有兩個營業樓層。天井貫通一、二樓，以一座寬敞的室內梯銜接，空間開闊有層次。販售的書種多元，參考書、辭典、文史哲、宗教、社會、理工、美術、生活趣味、外文書、古地圖、古版畫、老照片、海報，甚至漫畫、寫真集、CD片都有。巡逛一過，確信此店仍秉持前代天牛精神：書多、便宜、質量高。

於此店收穫頗豐，淘得十多本。包括田中慶太郎編《周作人隨筆抄》昭和16（1941）年11月東京文求堂發行初版三刷。甚至有中文書，晨光文學叢書巴金《寒夜》。最特別的一本是谷崎潤一郎短篇小說集《過酸化マンガン水の夢》1956年中央公論社出版。裝幀為非典型13×19公分橫向長方形。附書盒。版權頁有「谷崎潤一郎」檢印章。而扉頁有疑似谷崎毛筆簽名「潤一郎」三字。我研判是真跡，非印刷。上次來關西，在京都鹿谷拜訪谷崎墓；這回來關西，在大阪天牛買到他的署名本，我與谷崎先生真有緣。

揹起數公斤重的書循原路回到車站。八月上旬的大阪炎陽當空，氣溫燒熱，口乾舌燥肩疼腿痠，遂躲進站前便利商店，找個座位休息。被店內乾爽冷氣圍裹，喝下清涼爽冽的果汁汽水，打開包包取出剛買的書，逐一摸摸、翻翻、看看、聞聞，回味於天牛所見插架琳瑯，滿眼縹緲，志得意滿，暑氣頓消，我的精神與肉體都解散了。左、前、右三桌各坐著歐吉桑、歐巴桑、學生、主婦、小女孩，輕快自在地用我不懂的日語談笑聊天話家常，時間流動速度緩緩變慢。沉陷於這個既平和日常卻又陌生疏離的環境裡，周作人、巴金、谷崎潤一郎陪伴我，感覺不太真實，是曾經作過的一場夢嗎？

(中國時報)