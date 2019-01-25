2019年01月25日 04:11 中國時報 本報訊

擁抱脆弱──心的缺口，就是愛的入口作者／郭彥麟出版社／寶瓶文化（寶瓶文化提供）

大人走了，小孩老了──1949中國人大災難七十年作者／隱地出版社／爾雅（爾雅出版提供）

九個故事（《麥田捕手》作者沙林傑誕生100週年紀念版全新中譯本）

作者／沙林傑

出版社／麥田文化

1940年首度發表短篇小說作品，讓他廣受矚目的短篇〈香蕉魚的好日子〉於一九四八年登上《紐約客》雜誌，沙林傑被視為美國文學新聲之作。1951年出版唯一長篇創作《麥田捕手》，本書甫出版便在美國掀起一陣「捕手熱」，大眾反應兩極化，使此書既被列為禁書，又被選為教材，更成為無人不讀的小說作品。儘管已聲名大噪，但沙林傑本人不改孤傲本性，數十年來隱遁山林，且謝絕一切媒體採訪，也始終拒絕好萊塢片商購買《麥田捕手》電影劇本版權的請求。

2019適逢沙林傑誕生一百週年，麥田同步推出收錄包含〈香蕉魚的好日子〉在內的九則短篇小說，代表作《九個故事》，以及花費十年光陰寫成的經典《麥田捕手》 紀念版，期待讀者得更深入文學精華，再次細細品味大師的傑出作品。

■擁抱脆弱

──心的缺口，就是愛的入口

作者／郭彥麟

出版社／寶瓶文化

作者為精神科專科醫師，寫出了現代人在跟生活無止境地拚搏之下，硬按著不敢讓人發現的委屈──那些流不出的淚、平凡人都有的傷和離不開的心。

作家李欣倫認為，這不是一本從精神醫學的角度，所寫出的人生操作指南或親子教養書：提供案例、給出建議、提醒錯誤、貼心叮嚀、圖表分析等，讓你在生活中操作卻倍感挫折，或不知下一步在哪。這是一本從精神醫學的角度，所寫出的生命故事，將案例、步驟悄悄融入字裡行間，有很多的情感、情緒描述，很多的理解與關懷，你恐怕會在毫無防備之下，就被引入敘事森林、故事汪洋，進入了幽黯且深邃的內心世界。

■大人走了，小孩老了

──1949中國人大災難七十年

作者／隱地

出版社／爾雅

十歲來台的少年，如今已八十二歲的隱地，老天要他用眼睛與筆紀錄文學的一點一滴，繼「年代五書──往事追憶錄」之後，又獻上此本回憶之書。

台灣從克難年代、經濟起飛到天災人禍相繼撲來的年月，一路走來的大人們大多已離開，連當初的小孩也老了，自一九四九年起算的七十年，中國人所經歷的大風大浪，從來也沒有停止過，面對日新月異的現象，站在回憶過往的基點上，繼續勇往直前吧，正因為「逝去的光陰留下了難忘的故事，難忘的故事留住了逝去的光陰」。

(中國時報)