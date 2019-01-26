財務惡化 基金7年後破產！顧選票「勞保年改」叫停

勞保財務每3年精算一次，勞動部證實，最新精算結果顯示，勞保基金財務持續惡化，破產年限由2027年提前到2026年。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

3年1次的勞保精算報告曝光，勞動部昨（25）日證實，初步報告結果確定勞保基金會在2026年破產，比之前預期提早1年。對此，學者警告，若再不改革，只剩下7年的時間就要破產，到時誰執政誰就頭大。

政治權謀 綠不吭聲勞保年改
勞保破產難題 2020誰執政誰頭大

不過，民進黨團總召柯建銘昨天表示，黨團對於勞保年金改革還沒有共識，下會期處理《勞工保險條例》的機會不高。

綠委不諱言 大選前處理像自殺

立法院在民進黨團強勢主導下，前年率先通過公教年金改革，去年再通過軍人年金改革，並統一訂於去年7月1日實施。柯建銘曾表示，黨團處理年改步驟是先公後教再勞工，勞保年金改革是很難處理的議題。

2018現逆差 基金提前1年用罄

柯建銘在第5會期開始前曾明確指出，「勞保年金改革暫無時間表」。記者昨天詢問時間表是否已經出爐？柯建銘說，現在還是沒有時間表。一名綠委也直言，不只下會期不會處理《勞保條例》，在本屆立委任期內，恐怕都不會去動它，「挑在大選前去處理勞保年金改革，無疑是自殺的舉動。」

根據《勞保條例》第26條之一規定，保險人應至少每3年精算一次本條例第13條所定普通事故保險費率，每次精算50年。2015年的的報告指出，勞保基金會在2018年出現收支逆差、2027年基金破產；但去年精算報告的初步結果則預估提前在2026年用罄。

對此，勞動部相當淡定。勞動部昨天信心喊話。勞動部次長施克和表示，政府一定會負起給付責任，請投保人不用擔心，且勞動部已向行政院爭取支持，最晚明年會有200億元補進來。

投資賠30億 勞保基金黑洞擴大

據悉，去年勞保基金開始入不敷出，截至去年11月底止保費收入約3336億元，給付支出卻高達3576億元，少了240億元，投資部分截至11月底也虧損30億元，因陸美貿易戰等情勢不穩定，去年一整年績效上下震盪很大，12月勞保基金可能持續虧損。

不過，施克和指出，勞保基金目前還有7000億元左右，且勞動部長許銘春已經做出政策宣示，保證政府一定會負最終給付責任，這也是年金國是會議的共識，呼籲大家不用過度擔心。

(中國時報)

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