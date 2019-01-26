兩岸情勢詭譎 視察中科院！天弓雄三飛彈 小英喊加速量產

2019年01月26日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統（左二）視察中科院系統製造中心。（總統府提供）

蔡英文總統昨赴中科院慰勉「系統製造中心」同仁，蔡總統致詞時強調，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。

蔡總統還說，建造安全的廠庫，培養優秀技術人才，並不容易，但是，基於當前的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。

促建安全廠庫 培養人才

蔡英文總統在國安會祕書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明上將等人陪同下，參訪中科院系統製造中心並慰勉同仁、聽取聽取飛彈量產簡報，並視導飛彈武器系統量產狀況等。

蔡總統指出，今年是中科院成立50周年，回顧50年來，因為中科院的堅持，確保台灣可恃的戰力，例如她近日赴東部部隊視導，在當地承擔防空重任的，就是中科院研發的天弓三型飛彈。

蔡總統說，操作這款飛彈的官兵，對其物美價廉讚許有加；而之前她登艦視察海軍的水面作戰能力，看到讓外國人吃驚不已的雄風三型飛彈，這些都是中科院建立的台灣之光。

面對險峻複雜的國家安全情勢，她強調，中科院作為全民國防的主力，要求國防部長、中科院董事長嚴德發等人，共同研擬精進中科院的規畫，為未來50年打下基礎。

她並指示3大規畫目標，首先是「加速量產」，在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度；其次為「加速人才傳承」，中科院系統製造中心已進用75位新進人員，今年規畫再進用80人

3大目標 強化國際合作

第三個目標則是「穩健擴大產官學和海內外的多元合作」，透過彈性創新的經營模式，穩健實現國防自主的政策。

蔡總統最後期許中科院，未來多與學術界合作，培養年輕人才，帶動國內產業升級，營造正派的產業環境，並透過國際合作，讓中科院和國內廠商，能與美國或其它民主自由國家的國防產業共同發展。

(中國時報)