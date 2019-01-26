房市熱絡 投資轉進！高雄崛起百年一見 成全台重心

2019年01月26日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日就職滿月，宣布開春3件喜事，首先是上任後房市熱絡、市場交易蓬勃，還有1500台重機車隊來拚觀光、廢輪胎收購廠捨台南轉到高雄投資15億元。他說，高雄百年難得一見受各方矚目，相信2019年起會越來越熱、富庶，來的人也越來越多。

妻子李佳芬為他就職滿月打了「100＋N」分，韓國瑜表示，佳芬姐打的分數不準，重點是有沒有感受到城市欣欣向榮、庶民經濟有沒改善？上任1個月來，自覺老了好多，皺紋好多條，「但是巿民把希望跟期待放在我們肩膀上，整個市政府團隊一定會繼續往前衝」。

重機車隊 前進觀光熱點

韓國瑜前晚出席大高雄不動產公會餐敘致詞時說，光這2、3天接到的訊息不得了，大家眼光離不開高雄，像房地產部分，楠梓1個月來交易量50多筆，有建商在橋頭更是20幾戶「全壘打」賣出，顯見大家對高雄前景深具信心。

韓國瑜透露，中華民國大型重型機車車友協會1500輛車原本全部要去花蓮，理監事一開口後，全部改來高雄2天1夜，以1人1天消費5000元計算，將帶來1500萬元觀光財。

他還「爆料」說，某專門收購全台廢輪胎的業者原有意到台南投資，後來決定斥資15億元轉來高雄經營。另外，電視、電影界有不少片將來高雄取景，以及每月強打「愛情產業鏈」都令高雄生氣蓬勃。

把握機會 業者珍惜羽毛

「我們大概等了100年，才等到高雄變成全台灣重心！」韓國瑜直說，滿清時期「一府二鹿三艋舺」、日據時期總督府在台北，國民政府重心也在台北，高雄從未那麼重要。

韓國瑜呼籲，各行各業須愛惜羽毛，千萬要把握機會，所有產品及服務出去必須是最優質，否則終究是一場夢，不管農漁產品、房地產、餐廳、夜市等每樣都要做得非常好，讓消費者「花錢合情合理」感覺物超所值，才能樹立「made in Kaohsiung」這個優良品牌。

韓國瑜認為，2019年開始，高雄會越來越熱，也會越發富庶，政府角色一定會從「高高在上」轉化為協助者，用好朋友立場解決任何疑難雜症，建立現代化服務型的政府，「你們做金山、銀山，我們做靠山」。

(中國時報)