做公益挨批 李佳芬不畏雜音
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬日前因代表出席做公益，挨批「外戚干政」，她25日再度現身高雄長庚醫院「心療癒藝術饗宴」活動，關心癌症治療議題。她表示，社會各角落需要每個人多點付出，不會因為部分雜音就退縮，該做的還是會去做。
李佳芬昨天上午出席「心療癒藝術饗宴」開幕活動，院方與知名插畫家「眼球先生」合作，在永慶尖端癌症治療中心設置彩繪牆、大型公仔，讓病患有好心情；李佳芬更加碼建議擺個咖啡座，「我也可以donate（贊助）一下，雲林古坑咖啡很不錯！」
媒體問及日前到六龜區關心自閉症「星星兒」遭酸外戚干政，李佳芬無奈表示，只是做自己認為應該做的事情，不了解為什麼會有這些批評，但她完全不在意，其實這段期間也一直私下出席公益活動，「像雲林的創世募款狀況不好，很需要幫忙！」
韓國瑜前天提出宣傳高雄觀光構想，說要幫女兒韓冰辦「比武招親」，李佳芬受訪時透露，「他回家就被敲頭啦」，目前沒有男友的韓冰抗議說，「誰叫你幫我招親的？」女兒小小情緒反應，韓國瑜相當重視，不知道該怎麼回應才好。
對於陳文茜日前爆料，說韓國瑜曾暗戀歌手潘越雲，李佳芬哈哈大笑說，「她是開玩笑的吧？」還說自己和韓國瑜從學生時代起，就很喜歡聽潘越雲的歌。
韓國瑜就職滿月，李佳芬面露驚訝直說，「真的？有那麼快？」媒體要她替老公表現打分數。
李佳芬說，韓國瑜非常認真，每天回家都在聊還有什麼做得不夠快、有哪些施政可以讓市民更有感，她都覺得被冷落了，如果要打分數，「應該快打到滿出去了吧」、「我覺得100+N了」。
(中國時報)
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