關心弱勢 何來夫人干政

2019年01月26日 04:11 中國時報 林宏聰

李佳芬就是李佳芬！她拒當「市長夫人」，出席行程唯獨指定公益活動，幫夫婿韓國瑜關心弱勢角落、替市政加分；比起往昔政壇一票皇親國戚樂當「地下首長」暗地動手腳，李佳芬態度十足光明磊落，不容民進黨亂扣「外戚干政」大帽子。

或許基於對性別的刻板印象，女性首長的丈夫較少在外幫太太「拋頭露面」，平時只忙自己的工作，而男性首長的太太們，即使各自在職場闖出一片天，仍不免要替先生出席各種軟性溫馨行程，與官太太們熟識者，自然也難逃被貼「夫人幫」標籤。

放眼政壇，從陳水扁、馬英九到柯文哲、林佳龍，不分藍綠白，哪一個沒有請太太幫忙跑公益活動？有時是夫妻倆一起出席，有時則是獨自代夫上陣，不能因為高雄過去12年來沒有「市長夫人」或「市長先生」，就說李佳芬做公益是夫人干政。

「請大家叫我『佳芬』或『佳芬姐』就好！」李佳芬一上台，總是糾正司儀對她「市長夫人」的稱呼，對她來說，這個頭銜太沉重，她只是單純乘著這股韓流旋風，盡量替不同類型的弱勢團體發聲，讓大家一起關心這些太陽照不到的角落。

韓國瑜說：「政治語言，唯真不破」，現代選民對政治人物的要求就是真，他一個人真還不行，全家人都真才夠看，這也許是台灣政壇最坦然面對檢視的家庭，李佳芬被罵仍笑嘻嘻做公益，韓冰遭出賣「比武招親」氣得敲老爸的頭，也成新聞賣點，不得不承認，選民很捧場。

民進黨在高雄太久沒在野，得重新習慣當好反對黨，韓國瑜剛就職滿1個月，要批判政績還嫌太早，只能雞蛋裡挑骨頭，但必須慎選議題，如果連無關政治的公益活動都要硬拗成「夫人干政」，恐怕只會被視為輸不起、「雞腸鳥肚」，而離民心越來越遠。

(中國時報)