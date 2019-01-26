愛河燈會10大亮點 精采12天
「2019愛河燈會金銀河」2月9日盛大開幕，連續12天，天天都精采。高雄市長韓國瑜25日宣布燈會10大亮點，除白冰冰領軍藍寶石歌廳秀、藝人安心亞、明華園及霹靂布袋戲演出外，33飯店業者也加入聯合促銷，搶攻豐厚觀光財。
今年燈會本來將移師高雄港邊，韓國瑜上任後，決定續留愛河畔，與愛情產業鏈相呼應。韓國瑜表示，觀光局長潘恒旭創意源源不絕，取名叫「金銀河」是因「天上有銀河，高雄有愛河」，兩岸金光閃閃，雖然有批評，但也獲極大回響，希望各界多點掌聲。
他說，今年會有創意及突破，首創璀璨百米隧道、頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾等，希望透過光影變化，增加民眾與燈飾互動與趣味性，享受風情萬種的水岸燈會。
開幕當天力邀宅男女神安心亞、少女殺手吳思賢、台語新天王許富凱及霹靂布袋戲與民眾相見歡；愛河旁有「金銀財寶夜市」及懷舊古早市集，邀請棉花糖、捏麵人、畫糖等攤位進駐，提供最與眾不同燈會氛圍。
潘恒旭指出，燈會特別結合33家飯店業者聯合推出住房專案，遊客除享有住宿好康優惠，還可獲得燈會限量文創紀念品，憑住宿發票還可兌換豆瓣醬及棋餅等伴手禮，預料2月高雄住房率可突破8成。
在燈會期間，明華園無敵小生孫翠鳳帶來《花燈六百年》演出，白冰冰領銜主演重現藍寶石歌廳秀等，另有每日主題展演、趣味大胃王競賽、彩繪燈籠活動等，並與手機軟體「美圖秀秀」合作，可免費體驗煙火實境AR。
(中國時報)
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