商總組團會韓 大老闆搶破頭

2019年01月26日 04:11 中國時報 盧金足 、 黃有容 ／綜合報導 ／綜合報導

全國商業總會理事長賴正鎰26日率團南下與高雄市長韓國瑜會面，本來預定200人，沒想到大老闆們搶破頭，爆滿到450多人。據悉，因陸美貿易戰稅率問題，很多家具業者想遷廠回台灣，受「韓流」影響，希望投資高雄，此行要請韓國瑜幫忙找土地，爭相想到高雄發大財。

賴正鎰表示，6都首長都喊出拚經濟，很多企業陸續與韓國瑜接觸，釋出投資意願，他安排今天下午3時率全國商業總會會員「愛鄉、愛土拚經濟」南區場次，到高雄與韓國瑜座談，以服務業為主，囊括食、衣、住、行、育、樂；「韓流」帶動企業投資南部不是「嘴上談兵」，例如在日藥本舖董事長謝德璋就向他透露，接下來計畫要增加高雄約10家門市。

「太熱烈了！」賴正鎰說，本來預計1團大約200人，但開放報名不到10天，會員企業家報名人數爆量到450多人，是歷年來罕見的參訪盛況。

因與高雄市政府洽談時，原預定200多人座談會場，卻增加1倍多，雖然場地空間有限，但很多擁有跨國企業的大老闆直說，「沒關係，沒有椅子，我自己搬板凳坐！」與韓國瑜座談不落人後，對如何在高雄投資興致勃勃。

賴正鎰表示，今天率會員企業到高雄座談，同場出席的還有台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣等5縣市首長，對能帶來就業機會及投資動能產業界，說明產業規畫及政策願景。

賴正鎰強調，「台灣受惠陸美貿易戰轉單回流，經濟也邁向高成長」，建商嗅到房市春燕大力推案，去年底選舉藍軍大勝，未來兩岸間會緩和一點，兩岸官方高層交流漸漸恢復中。

(中國時報)