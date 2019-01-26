陳炳甫嗆 選民進黨無助國家

2019年01月26日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北士林、大同區立委補選明（27）日投票，國民黨候選人陳炳甫25日疾呼，民進黨在國會有66席立委，根本沒有監督政府，大家過去2年多已經受夠了、悶夠了，如果這一席再被民進黨拿走，對國家毫無幫助。

陳炳甫昨天前往士林華榮市場拜票時指出，大同區是他原本在市議員任內的選區，當然大家非常熱情，士林市場已經掃街3次，已感受到民眾一次比一次更熟悉他。

他說，對選情保持謹慎樂觀，但不認為能夠從白綠廝殺中獲利，因為「柯家軍」候選人陳思宇的票源屬相對年輕族群，民進黨候選人何志偉則是鞏固綠營基本盤，各陣營都在做最後衝刺努力。

打組織戰 未來做給大家看

對於最後衝刺策略，陳炳甫坦言，很難接觸到年輕選民，他競選中山、大同區議員從第5名到第1高票，是4年來努力被大家看到，投入補選在士林經營從零開始至今只有40天，比新人還新，只能靠組織打選戰，盼大家相信他，未來再做給大家看。

陳炳甫表示，因補選投票率低，哪個陣營可催出死忠支持者就有機會贏，但他要讓一般民眾體認到，過去2年多在蔡政府執政下，「受夠了、悶夠了！」

對台北立委補選，民進黨卯足勁輔選，日前總統蔡英文才首度輔選何志偉；前天高雄市長韓國瑜也首度抵台北輔選陳炳甫。

老闆黑心 屬下必同流合汙

陳炳甫強調，若這一席再被民進黨拿走，老實講，對國家毫無幫助。民進黨現在立院有66席立委，他們根本沒在監督政府，從一例一休、更改新台幣，到近來發400億經濟紅利等政策，感覺就都是奇奇怪怪的。

他批評，一個政府怎麼可以推出一個政策的第2天就改？開餐廳不可能昨天賣牛排、明天賣生魚片，連路邊攤也不可能這樣，結果一個國家卻搞成這樣；知錯能改雖說是好事，但政策推出應該是經過深思熟慮才對。

他說，人有人格、黨有黨格，國家也要有國格，必須知道什麼事是該做的、不該做的，企業文化是全部的人都想同一件事情，像經營餐廳一樣，如果老闆在做黑心食品，屬下當然就會同流合汙。

(中國時報)