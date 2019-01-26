何大咖助選 宇隔街尬場

2019年01月26日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

與「柯家軍」立委候選人陳思宇（右）隔街尬場。（陳君瑋攝）

北市立委補選投票本周日舉行，藍、綠、白「三腳督」選情激烈。除國民黨陳炳甫繼續拚出線外，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇昨上午都在重慶北路、民生西路口拜票，僅一街之隔；民進黨主席卓榮泰率北市議員陪何志偉拜票，展現大團結氣勢；陳思宇受訪不以為然表示，與其找大咖助選，不如努力爭取民眾認同。

主席上任首選舉 不能輸

北市士林大同區立委原為姚文智，但姚參選台北市長期間，為展現決心，毅然辭去立委一職，姚文智留下的遺缺明舉行補選投票。該區是綠營傳統優勢區，加上綠營去年地方選舉慘敗，黨主席卓榮泰上任後首場選舉，背負著不能輸的壓力，昨與民進黨祕書長羅文嘉、北市議員等人，為何志偉拉票。

卓榮泰昨受訪表示，既然黨徵召何志瑋，黨會全力為他加油衝刺，看到議會黨團都跨區站台，代表何過去在黨團內部得到同僚間幫忙，由此可見，何志偉未來在地方、國會都會有優秀表現。

卓榮泰強調，藉由這次選舉讓人民知道民進黨正在改變。他說，「我們已在檢討，團結一心往前走，希望市民給予肯定，選後下一步，也將展開黨內人事大調整，這攸關黨的未來，黨的改造會一步接一步。」

找羅文嘉出任民進黨祕書長是重要一步，接著也將為成為衝刺2020、改造黨部為選舉機器做努力。

綠白同路口拜票 互交鋒

何志偉、陳思宇陣營昨在同路口拜票，雙方各占一個路口，距離不到10公尺。雖然沒有交集，但都用擴音器拜票，隔空交鋒，面對對手隔街尬場，何志偉表示，站在路口很接地氣，現在專心跑基層，其他對手策略、節奏一概不回應。

何志偉陣營聲勢浩大，陳思宇則有志工、幕僚陪同，鞠躬、揮手向民眾致意。陳思宇說，這就是政黨政治，她沒政黨奧援，沒總統、黨主席、行政院長輪番助陣，但她認為，最重要是爭取選民認同，而不是找多少大咖幫忙。柯文哲日前曾為陳思宇助選，陳思宇與「學姐」黃瀞瑩也共同上「館長」陳之漢的節目，以衝刺人氣。

(中國時報)