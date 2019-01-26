沈找韓冰助攻 王有請林智堅

2019年01月26日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市第5選區立委補選最後衝刺，國民黨候選人沈智慧、民進黨候選人王義川25日先後到天津路年貨大街拚場，沈智慧請來「神力女超人」、立委許淑華和高雄市長韓國瑜女兒韓冰幫攤商叫賣，搭配韓國瑜語音催票；王義川則由新竹市長林智堅、立委陳亭妃陪同，到年貨大街徒步拜票及車隊掃街。

選前倒數24小時，藍營沈智慧請來因扮成「神力女超人」一戰成名的立委許淑華，及人氣爆紅的韓冰，一起到天津街年貨大街徒步掃街爭取支持，韓冰一出現就受到許多攤商和民眾簇擁，要求合影，儼然超人氣女神。

韓冰說，沈智慧和父親韓國瑜過去在立院是同事，她代表父親希望大家支持有理念的人進入立法院，一起讓台灣更好；許淑華則讚許沈智慧是6屆立委，經驗豐富，盼這次立委補選國民黨6席全上。

綠營王義川形容，這場選戰已進入9局下半，超前打者也已站上得點圈，林智堅就是助他逆轉勝的打擊者。林智堅表示，王義川的學經歷完整，是候選人當中唯一兼備交通跟工程專業的人才；陳亭妃說，她與林智堅、王義川同樣是「六年級連線」，拜託鄉親記得票投王義川，用關鍵一票為下一代帶來新希望。

由於選情激烈，今天選前最後1天，王義川將舉辦造勢音樂會，民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德都將現身為王義川助選，並將請來歌手詹雅雯任壓軸主唱。

(中國時報)