藍綠共治 傳黃敏惠找徐文志當副手
外傳政院雲嘉南聯合服務中心副執行長、嘉市小英之友會前理事長徐文志，可能出任嘉市副市長，市長黃敏惠昨仍不願證實，但強調，不論嘉義在地或外來嘉義人都是「嘉己人」。藍綠共治一旦成真，將成台灣地方自治史新頁。
原為台中人的徐文志，20多前到嘉義開發建設案，事業有成便留在嘉義，與英系陳明文交好，2年前由民進黨不分區立委施義方牽線加入民進黨。
徐坦承與黃有20多年交情，黃當選市長後，曾徵詢他入主小內閣意願，他已定居嘉義，也盼為嘉義鄉親做事，政治上仍支持蔡總統，但為地方服務應「不分藍綠」。
徐文志坦言，近日有與黃聯絡，表達「仍有為難之處」；不過黃仍不鬆口，僅說，現正廣徵產業界、學界及國民黨人才意願，他是眾多人選之一，年後會公布。
去年市長選戰，盛傳徐文志有意參選，後曾爆徐與李俊俋有嫌隙，徐不滿李俊俋立院辦公室幹部在PTT影射攻擊他，提告妨害名譽敗訴。
李俊俋昨對此表示，這是個人工作選擇，與藍綠合作沒必然關係。他說，黃敏惠是國民黨，自己是民進黨，但身為嘉市立委，黃拜託他爭取經費，可能不做嗎？這不必然是藍綠合作，只要對台灣有利，大家本就沒分裂本錢。
國民黨發言人歐陽龍及立院黨書記長曾銘宗咸認，這是為國舉才。曾銘宗說，這可讓決策更周延，顯示黃用人唯才，對照民進黨用人都看意識形態，更顯示黃用人魄力。民進黨發言人吳思瑤看法雷同，認為不涉黨紀問題。
不過，台大政治系教授王業立說，徐文志要以個人身分加入黃團隊，還是保留民進黨籍？同時，黃敏惠這樣做，也要承擔選民是否接受的風險，畢竟選出國民黨籍市長，卻任命民進黨人當副市長。他認為，是否讓徐文志保留黨籍，市民是否接受，比起政黨政治或責任政治更值觀察。
(中國時報)
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