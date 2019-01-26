牽動立委選情 卡徐探風向？
黃敏惠回鍋當嘉義市長，企圖做出一番不同以往的政績，萬眾矚目的副市長人選是誰？爆出綠營徐文志是人選，頗有亮點，一旦成局，是藍綠共治，或是藍綠衝撞再捲起風雲？備受地方政壇矚目。畢竟人事鋪陳，免不了牽動2020總統及立委大選。
徐文志在國內建築界頗負盛名，其建築工程專業背景，也是嘉義市府目前所欠缺，黃敏惠接下來執政4年，前瞻基礎建設重大工程如鐵路高架化、北排親水工程及市府北棟大樓建案等，都亟需相關專業背景人才入府，徐文志對黃敏惠應是1名能輔佐的能臣。
徐文志雖是行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長，且是民進黨員，但他黨齡2年，是蔡英文總統執政後才被派任官職，他自認政治性格不強、也非藍綠指標性人物；地方政壇認為，他的政治色彩不鮮明，黃敏惠若挑他當副手，可視為「不分藍綠，用人唯才」，是有亮點的人事布局。
但看在綠營眼裡，又有不同解讀。2020大選在即，徐文志口口聲聲說，「政治上仍挺小英」，且曾先後流露參選市長、立委意向，選戰一旦開打，徐文志將何去何從？藍綠藉此暗通款曲？或是激起藍綠更大衝撞？
徐文志自承與前行政院長賴清德同進退，隨著內閣總辭也已請辭，但至今尚未獲得准辭或留任的任何回應。有政壇人士解讀，若有心人想「卡徐」，也是可能從中央或利用媒體出手，探測立委的選情風向。
(中國時報)
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