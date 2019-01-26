馬王破冰會談 朱柱拜年和解

2019年01月26日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

朱立倫在臉書PO出向洪秀柱拜年的合照。（摘自朱立倫臉書）

立法院前院長王金平周三親自拜訪前總統馬英九，兩人會談45分鐘。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，王盛讚馬在2018年選舉輔選全台跑透透，拉抬國民黨氣勢；馬也恭維王，主辦三山造勢力挺韓國瑜，讓韓順利當選高雄市長；王也細說三山造勢的前因後果與辦理過程，最後並贈新書《橋》與水果禮盒，馬則回贈自己的春聯以及雲林的瑞春醬油。

王親贈書 馬讚挺韓成功

馬、王兩人近日不約而同各自出版回憶錄與新書，內容都有提到太陽花學運與九月政爭內容；周三上午王金平拜訪馬英九並送書，這也是九月政爭之後，兩人首度單獨會面，破冰意味濃厚。

對此，王金平笑說，兩人本來沒有什麼很冰凍的事，「都好好的」；至於未來是否有機會再次攜手合作？他則說，兩人天天都在為國民黨合作，未來只要是國民黨的事，一定也會合作無間。

談起親贈書給馬英九，王金平昨指出，在前國民黨主席連戰女兒連詠心的歸寧宴上，馬英九詢問是否有收到他送的書，以及新書能否給他一本，「我就回『一定、一定』，所以前天我就親自將這本書送到他辦公室給他」。

對於外傳馬英九讚王金平將韓國瑜「炒」起來，王謙虛回，「這我不敢講」，還是韓的魅力，「我們只是盡能力所及範圍，去推他一把」；他說，是從自己故事開始講起，馬英九聽得很有趣，會面氣氛很好、很高興，但兩人沒聊到農曆年後下一步或2020大選。

至於是否有相約下回何時碰面？他笑說「沒有啦！」緣到了自然又能互相見面。

朱PO合照 誇洪阿姨水水

朱柱也上演「和解大戲」。前新北市長朱立倫昨在臉書PO出向前國民黨主席洪秀柱拜年的合照，並讚洪氣色佳，看起來「水水」，自己則送上祝福的春聯，「一起諸事大吉，過個好年！」更笑稱兩人是「最萌身高差」、「洪阿姨交代要拍美一點才行」，希望一掃2015年「換柱」陰霾。

至於兩人是否有可能「朱洪配」？朱則說，都沒談到這些，只是互道新年恭喜；而4年前的情況洪秀柱非常理解，未來也還需要洪在黨內或未來大選、後續事情，給予很多指導跟幫忙。

由於王金平日前也親自登門拜訪馬英九，外界戲稱國民黨流行「破冰和解」；朱則重申，國民黨就算團結一致要爭取2020勝選，都相當辛苦，所以沒有任何不團結的空間，更重要的是希望爭取民眾認同，「所以目標是爭取勝選，能改善台灣的經濟、兩岸關係，讓民眾能過好日子。」

(中國時報)