拚招商 王韓今再合體

2019年01月26日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

前立法院長王金平是否參選2020總統，儘管未明確宣布，但「王金平之友會」高雄博愛分會今天舉辦成立大會。此外，王也將邀請420位企業家，南下高雄與市長韓國瑜、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠共同召開招商會議，尋求投資機會。

「愛鄉、愛土、拚經濟」企業投資台灣南區招商會26日將在高雄舉行，共吸引超過400位企業家參與，由身為全國商業總會名譽理事長的王金平與理事長賴正鎰一同合辦。

面對媒體詢問韓國瑜是否有表達感謝之意？王金平說，現在隨時隨地都有很多人要跟韓國瑜接觸、想到高雄投資，所以現在「發大財」最重要，「反正這400多家起碼有一些肯定會去投資，對高雄經濟發展應該有多少幫助。」

由於王金平近期與韓國瑜互動頻繁且熱絡，外界也稱兩人是藍營中最麻吉的一對。對此，王金平笑說，大家很自然的往來而已，「沒特別怎樣，該往來就往來」，而自己與韓國瑜有地緣關係，「他是我的父母官，所以接觸機會一定比較多，很自然」。

至於2020下一步將在農曆年後宣佈，韓國瑜是否知情？王金平表示，「是哪個日子沒人知道」，所以稱因緣成熟就是日子到了、日子到了就是因緣成熟了。談起「王韓配」是否會是一個因緣？王回「不可能嘛！怎麼會談這麼遠去」；此外，媒體也關心「王朱配」是否有可能？他則說，都不要談這些，「以後再說好不好」。

另一方面，王金平今也規劃出席「王金平之友會」高雄博愛分會成立大會，他指出，這是由800位各界退休人士成立的後援會，「他們都自動自發、出於一片好意」，而這也是大家對2020的一些期許及敦促。

(中國時報)