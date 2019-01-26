拚招商 王韓今再合體
前立法院長王金平是否參選2020總統，儘管未明確宣布，但「王金平之友會」高雄博愛分會今天舉辦成立大會。此外，王也將邀請420位企業家，南下高雄與市長韓國瑜、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠共同召開招商會議，尋求投資機會。
「愛鄉、愛土、拚經濟」企業投資台灣南區招商會26日將在高雄舉行，共吸引超過400位企業家參與，由身為全國商業總會名譽理事長的王金平與理事長賴正鎰一同合辦。
面對媒體詢問韓國瑜是否有表達感謝之意？王金平說，現在隨時隨地都有很多人要跟韓國瑜接觸、想到高雄投資，所以現在「發大財」最重要，「反正這400多家起碼有一些肯定會去投資，對高雄經濟發展應該有多少幫助。」
由於王金平近期與韓國瑜互動頻繁且熱絡，外界也稱兩人是藍營中最麻吉的一對。對此，王金平笑說，大家很自然的往來而已，「沒特別怎樣，該往來就往來」，而自己與韓國瑜有地緣關係，「他是我的父母官，所以接觸機會一定比較多，很自然」。
至於2020下一步將在農曆年後宣佈，韓國瑜是否知情？王金平表示，「是哪個日子沒人知道」，所以稱因緣成熟就是日子到了、日子到了就是因緣成熟了。談起「王韓配」是否會是一個因緣？王回「不可能嘛！怎麼會談這麼遠去」；此外，媒體也關心「王朱配」是否有可能？他則說，都不要談這些，「以後再說好不好」。
另一方面，王金平今也規劃出席「王金平之友會」高雄博愛分會成立大會，他指出，這是由800位各界退休人士成立的後援會，「他們都自動自發、出於一片好意」，而這也是大家對2020的一些期許及敦促。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。