赴美前 柯2月先訪以色列
台北市長柯文哲預定3月16日訪美，他25日證實會到華府「Say hello」、「也讓大家看一看」，他也同時宣布，2月23日將先赴以色列參加「全球市長會議」，除城市交流，「也是去看看一個小國在這麼惡劣環境，how to survive（如何生存），祕訣是什麼？」連番發言，讓外界認為，頗有蘊含思考競逐總統大位的思維。
以色列全球市長會議舉辦超過30屆，去年有35位來自世界各地的城市市長與會，前台南市長賴清德、前台中市長林佳龍曾分別於前年、去年出席，柯則是第3位參與該會議的台灣地方首長。
雖不是出訪以國第一人，但柯文哲透過臉書直播宣布該出訪消息時，發言內容還「意有所指」，將整個出訪行程從「城市交流」拉高至「國防、國家」層級。
他先是宣布，以色列駐台灣代表邀請他參加全球市長會議，所以他預計快速來回，停留4至5天即返台；接著又表示，全球駭客最厲害的地方就是以色列跟台灣，所以他們的資安系統有很多可以學習之處。
柯還說，以色列國防科技領先台灣很多，所以就去看看城市外交、產業創新等部分。至於訪美行程，柯文哲直言，預計3月16日至24日赴美，造訪美東亞特蘭大、波士頓、紐約及華盛頓4個城市，除亞特蘭大是姐妹市、波士頓可參訪生技產業、紐約是世界上最多元的城市，「華盛頓是首都，參眾兩院和政府都在那裡，去say hello，也被大家看看」，此發言也被解讀成此行為競逐大位之舉。
(中國時報)
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