軍備競賽 在台海丟炸彈

2019年01月26日 04:11 中國時報 季節

蔡英文總統指示中科院加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，以有效因應中共對台的軍事威脅。然而只要對兩岸的硬實力有基本認識，就應該清楚，要有效確保台海和平，只能靠兩岸對話達成共識，而不是靠軍備競賽。

首先從GDP看，大陸已是台灣22倍，而兩岸的國防預算都占GDP的2％，這意味著大陸有比我們多22倍的錢可以投入國防建設，導致12年來我們海軍只增加了2艘巡防艦，大陸卻增加了1艘航母、14艘驅逐艦、28艘巡防艦和42艘護衛艦，雙方實力差距迅速拉大。

因此，想要跟對岸拚軍備競賽，國防預算要拉高到GDP的44％，才相當大陸的軍費，但連北韓都只敢拉到23％，但結果必然導致政府一切建設、社福通通停擺，這是國人要的嗎？

再來從人口看，大陸是台灣59倍，所以就算台灣恢復徵兵制，一旦打起仗來，我們也沒本錢跟對岸拼人海戰術。外交上，大陸有175個邦交國，我們只有17個，還都是小國，一旦打起仗，真的能指望國際為我們制裁對岸？

就算美國有《台灣關係法》，但當中從沒有說美國有義務為台灣出兵，只說會嚴重關切，歷史上，美國連南越都可以拋棄，也跟台灣斷交過，誰能保證美國不會再次背棄我們？

因此與其奢望用不可行的軍備競賽來維繫台海和平，為何不恢復國民黨政府時期的做法，承認「九二共識」，換取和平呢？

「九二共識」的兩大精神，承認一個中國、追求國家統一，本來就是中華民國憲法的內容，民進黨政府如果不想要國民黨留下的「九二共識」，那是否該另外提出一個對岸能接受的兩岸共識，來確保台灣民眾的福祉和生命財產安全。

否則光會空喊不可行的軍備競賽，卻破壞兩岸原有的共識，結果武器買再多，只會讓台海變得更不和平，國人的生命財產將面臨更高的風險。

(中國時報)