赴美前 柯文哲2月先訪以色列！新聞透視》司馬昭之心 2020試水溫

2019年01月26日 04:11 中國時報 張潼

距離2020總統大選越來越接近，台北市長柯文哲雖對參選不願表態，但近來卻是動作頻頻，除搶在藍綠有志逐鹿者先行赴美外，還加碼訪問以色列，稱是要了解「看小國如何生存」，頗有「替2020試水溫」的意味，其司馬昭之心已經昭然若揭。

柯文哲訪美在台灣已不是新聞，早在一開始釋出訪美消息、拜訪美東含華府在內4座大城市，就已經夠引人關注，接著又有市府幕僚向媒體透露，柯不排在華府安排演講，甚至和葛來儀等知名智庫學者碰面，這樣的安排，就已經不是單純「城市外交」層級。

除了行程方面的安排，柯文哲近日頻頻在媒體上拋出關於美中台關係的談話，無論被外界評論為親中或親美，尤其他昨天在臉書直播表示，安排到華府參訪，是因參眾兩院與美國政府都在當地，再次證實他不是只著眼在城市交流。

欲角逐2020的藍綠大咖，包括蔡英文總統，亦或是現在國民黨內有意爭取提名的新北市長朱立倫、黨主席吳敦義，在參選前無一例外通通都安排訪美「面試」。

柯文哲說雖是以市長身分出訪，但諸多作為與說法，以及表現出來的「高度」，不無為2020先試試水溫的意味。

譬如，就連繼賴清德、林佳龍後，受邀至以色列參加全球市長會議，原本單純城市交流行程，柯文哲可以多說兩句「要去看看一個小國，在惡劣環境如何存活」、「以色列的國防科技還是領先台灣很多」，硬把出訪層級拉高，豈非司馬昭之心。

(中國時報)