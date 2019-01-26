除非總統開口 謝長廷堅不下台
駐日代表謝長廷25日在代表處與駐日記者茶敘，針對最近指他與國安高層溝通不良，所以副代表被換掉，高層派駐史瓦帝尼公使蔡明耀來架空他的傳言並非事實；他強調，在假消息激將、羞辱下不會考慮下台；「但是如果總統、院長、部長叫我下台，我當然隨時可以下台。」
謝長廷表示，他每次回去都見到總統、國安高層，每次都會報告、說明現在日本遇到的問題和目前在做的事情，其實無所不談，沒有什麼溝通不良的問題。在日本也有機密電話，跟部長和總統都可以通電話，也通了幾次，說跟高層溝通不良，完全不是事實。
有關蔡明耀派駐日副代表之事，謝長廷表示，那是因為台灣法律修改，日本可以有1個政務任用的公使，蔡的工作經歷、幹勁、企圖心都受到肯定，當然是助力。這個人事安排其實早就決定了，發表前曾告訴他並徵求意見，他向外交部長吳釗燮說，「歡迎，但是我現在要做的還有我的方針希望他能了解，來了以後要配合。」
至於副代表郭仲熙任期未滿便要調回台灣一事。謝表示，郭調台日關係協會秘書長，基本上不是降調，那是主管級，工作的需要是外交部的判斷，時間則是配合他的時間，因此會做到3月。
謝長廷指出，那些空穴來風的批判都是希望他趕快下台。有關下台的事，他強調，如果大家靜一下，「我可以考慮」，但是在假消息激將、羞辱之下，這種悽慘下台很奇怪，對台灣的文化也很不好，「所以我是沒有這種考慮」。
(中國時報)
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