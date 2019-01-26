警消赴軍醫院就診 享相同福利

2019年01月26日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文25日到警政署慰勉員警的辛勞，並釋放現役及退休警消，將可比照現役軍人使用軍醫院優惠的利多。蔡英文表示，已要求行政院協調，待討論完成會適時對外宣布。另蔡英文也指示警方對危害社會安寧、傷害公眾利益的假訊息，要在堅守言論自由的前提下有效因應。

蔡英文在內政部長徐國勇陪同下，昨日參加警政署今年度第一次署務會報。徐國勇說，內政部正在研議讓警消能比照軍職，到三總、榮總等醫院就醫時，享有相同福利，但需要與國防部、退輔會協調。目前現、退役軍職到軍醫院有掛號費、部分醫療費用減免等優惠。

蔡英文隨後致詞時表示，徐提到希望讓員警也可使用軍醫院的醫療照護，她會要求行政院協調讓現役警消，比照現役軍人可使用軍醫院的福利措施，至於退休警消也可比照退伍軍人使用軍醫院的醫療照護設施，待行政院協調完成，並進行具體討論所有細節後，就會對外公布。

蔡英文說，幾天前她到國道公路警察局視察，替警察加油打氣，內政部長幫忙爭取的增加國道警察危險加成，今年將開始實施。並會繼續增加警方的待遇、健康照護、裝備提升等福利設施。

蔡英文表示，過去一年，警方在維護治安有亮眼表現，像是去年破獲近年國內最大宗一粒眠毒品走私案，對於反詐騙也建立國際協力管道，並和金融機關合作，透過修法重罰詐騙集團，民眾對治安滿意度是近5年最高。面對新的一年，警政署仍要全力以赴，持續反毒、打詐、掃黑，確保社會安定，但新挑戰也要一一克服，要在堅守言論自由的前提下有效因應假訊息。

(中國時報)