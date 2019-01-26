英文作文 寫出心中的台灣價值
108學測25日登場，首日首場考試英文，高中教師們一般認為試題平易近人，細心作答即可。補習班英文老師認為，整體考試呈現「三位一體」與實用主義，科普、生活與本土為三大特色，閱讀測驗部分以天使魚為主題，題中提到跨性別的社會現象，中譯英題目則為高鐵，英文作文則是行銷台灣，盼考生寫出心中的「台灣價值」。
今年學測英文科作文要求考生寫出「台灣最讓你感到驕傲的是什麼？」考生反應兩極，有人認為題目平易近人，也有人認為正因如此反而難寫出特色拿高分。
政大附中考生林書雨說，作文題目看似好發揮，但可以想見大部分考生都會寫台灣的人情味或美食，太多人寫就難有突出特色，自己最後選擇寫台北的捷運。
大考中心副主任鄭中平表示，今年選用文章多是有趣的知識或故事，如愚人節由來、天使魚、餘音繞樑現象等；非選題延續去年「排隊現象」繼續在地化，今年考高鐵和台灣引以為榮的事物。
松山高中教師陳可欣表示，試卷側重閱讀能力和理解，要擷取信息並統整，字彙主要出自一到四冊；注重字彙和語意，試題取材多元，有科普題也有文化題。
中正高中教師吳佳穎認為，17題文法題「有陷阱」，綜合測驗選材很有趣，包括愚人節、鳳梨葉做皮革、節食眼鏡等。
松山高中教師李宜樺說，作文比較難的是要想出兩個「你認為台灣引以為榮的面向」，考生可能會寫人、地、美食；另外試題中間偏易，但考很多片語、轉折語和搭配用法，鑑別度算高。
(中國時報)
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