社會3科跨科整合 答題歷屆最難
108年度大學學測歷史科出題上，歷史、地理與公民三科學科界線模糊，考試時間首度從100分鐘延長到110分鐘，但整體考題難，社會科老師普遍認為，考生解題很辛苦。
今年學測社會科跨科整合特別多，統計共有13題以主題或情境串聯分科知識；另外中美貿易戰、柬埔寨台商因應方案等也考驗考生的時事了解。特色考題包括以虛擬的媒體報導引發的股市違序、東南亞及新疆的「市場」為何用波斯文「巴剎」，以及養蚵產業如何從「海鮮文化」提升成「海洋文化」等。
學測社會科一結束，不少考生步出考場直呼「好難」、「難度是歷屆之最」，但也有考生認為考題靈活，只要邏輯好，分數不會太差。考生均認為，今年跨科目題組題多，以往可從題目找到線索解題，今年則難有「撇步」。高雄旗美高中歐明蕙說，有1題以廟宇對聯為題，問對聯中的人物從何處移民過來，結合歷史、地理等面向，相當靈活。
三科社會科考題有很高的重疊性，補教地理老師李威立認為，今年社會科圖表量雖少，但文字變多，不只對考生來說，在考試是很大的考驗，老師教學也要具備合科教學能力，即在授課上也是一大挑戰。
中山女中教師邱永春表示，今年歷史難度適中、略古詳今，台灣史8題、中國史9題、世界史7題，很多試題跨越國別史的概念，注重世界歷史的交流與互動；題幹文字和圖表都比去年多很多，史地公結合多達13大題，比去年8大題明顯增加。
(中國時報)
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