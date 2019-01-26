攜出試題、提前離場 GG了

2019年01月26日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

108學測25日登場，首日英文科有考生將試題紙攜出，下午國文科有考生強行提前離場，大考中心表示這都是重大違規，前者可能會以零分計算，後者更直接取消考試資格，考生後面幾科都不必考了。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，25日東部有一考生不慎將英文科試題紙攜出試場，監考教師及時追回，但是已經造成違規事件。依據大考中心違規處理辦法第21條要扣減全部分數，雖然還是會依據事實交由大考中心考試委員會審議，但是幾乎可以肯定是零分計算。

下午國文科有一重大違規事件，沈青嵩表示，國文科是12點50入場，依規定13點50分才能離場，中部考區某試場有學生不顧試務人員說明仍強行在13點25分就要離場，大考中心依照違規處理辦法第20條第2項取消考試資格；此外還加派人員看守，避免該生再度強行入內。

值得一提的是，社會考科缺考2965人，缺考率2.39%，比其他科目略高。是否是學測5選4的結果？大考中心主任劉孟奇坦言，今年是第一年，他還無法評論。

學測首日有4起因咳嗽而啟用備用試場，沈青嵩溫馨提醒溫馨提醒，第二天天氣偏冷，考生要注意禦寒；北一女考場27日有人安基金會寒士宴，26日早上9點半凱道封路，第一節考試是9點20分開始，請考生準時入場。

(中國時報)