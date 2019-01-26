預辦登機、自助報到 華航送哩程

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

華航在桃園機場與+機捷台北站，設有自助託運行李系統。（華航提供）

今年春節連續假期長達9天，桃園國際機場旅客將爆大量，中華航空為鼓勵旅客使用全新自助報到服務，宣布自2月1日至28日止，搭乘華航執飛航班，並完成「預辦登機」或「機場自助報到」服務的旅客，即可獲贈華夏會員哩程500哩。華航也提醒旅客提早3小時到機場，以免因排隊錯過班機。

桃機公司預估，春節期間的出境尖峰，第一航廈為上午7至8時、下午1至3時，第二航廈8至12時、下午2至6時、晚間11至12時；入境尖峰則為第一航廈上午11至12時、下午3至4時、晚間6至7時、9至11時，第二航廈中午12時至晚間11時。

華航於桃園機場第二航廈10、11號櫃台及桃園機場捷運台北站（A1），設置自助託運行李系統，旅客可於班機起飛當天，憑登機證及護照自行辦理託運行李，其餘時間可繼續於市區觀光、機場購物，或洽商後直接前往登機，減省在機場排隊等候的時間，且能有效規劃及掌握行程，讓搭機旅途更加便捷。

華航表示，旅客使用「預辦登機」服務可透過華航網站、WeChat及CI Mobile App，於起飛前48至1.5小時前完成報到及選位手續，可自行列印登機證或使用手機登機證功能。

若是在機場使用「自助報到機」（KIOSK）的旅客，完成報到手續及領取登機證後，如不需託運行李，可直接通關前往登機門候機；如需行李託運，可至機場專屬櫃檯或自助託運行李櫃台辦理相關手續。

華航指出，本次活動贈送的哩程，將於2019年3月8日匯入會員帳戶，每位會員限獲贈乙次，自入哩日起36個月內有效，使用及兌換細節，可參考華航官網說明。

華航提醒，因應非洲豬瘟疫情防治，旅客禁止攜帶任何肉品及肉類製品入境，違者最高將處新台幣100萬元罰鍰，提醒旅客於過年期間購買伴手禮入境台灣時，務必多加留意，以免誤觸法。

(中國時報)