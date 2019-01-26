政治權謀 綠不吭聲勞保年改

2019年01月26日 04:11 中國時報 楊孟立

勞保年金改革重點

新聞透視勞保年金將提早破產，但是九合一大選慘敗的回憶猶在眼前，民進黨政府實在沒有理由在這個時刻去處理燙手山芋，倒不如讓《勞保條例》繼續躺在立法院，反正，這個炸彈很有可能就要轉手給別人了。

民進黨當初之所以會優先挑軍公教年金下手，就是看準這群人的票本來就不太屬於民進黨，即使會傷到選情，但也只是皮肉傷，應該還是在可承受的範圍內。

燙手山芋繼續凍在立法院

殊不知，年金改革這一刀砍得又急又猛，且不見溝通誠意，激起了軍公教的憤怒以及社會對立，圍城抗議、紮營抗爭、如影隨形追著蔡英文嗆聲，這些都是一點一滴在耗損民進黨政府形象。

更嚴峻的是，在2014、2016兩次大選選擇沉默的軍公教，這一次全數歸隊，搶搭韓國瑜旋風，敵我消長之下，九合一大選民進黨自然輸了一屁股。

另一方面，民進黨從基層起家，勞工票是不可失去之重，結果兩次推動《勞基法》修法，引發勞工反彈，「資進黨」從此成為揮之不去的標籤，不僅把一直以來站在同一陣線的勞團推到對立面，更失去廣大勞工的支持。有了這一次得罪勞工的教訓，民進黨怎麼還會有膽量在太歲頭上動土，再動任何「歪腦筋」？

距離2020大選只剩下約莫一年的時間，不僅蔡英文要競選連任，民進黨立委也要為自己的前途考量。畢竟要砍勞保年金的最後一道關卡，掌握在綠委手上，這個鍋沒辦法丟給小英一個人背。

更何況以目前的政治氛圍，民進黨要在下一屆的立委選舉過半，恐怕也沒這麼容易，到時候真要處理勞保年金改革，至少還能拖國民黨一起下水。

綠委視為恐怖的自殺炸彈

因此，這個高度「爭議」的法案，越接近選舉日，越是沒人敢碰，有綠委說得真切，「挑在大選前去處理勞保年金改革，無疑是自殺的舉動。」

蔡英文總統當初打著「公平」、「正義」的旗幟推動年金改革，要是最後真的只有砍了軍公教年金，卻沒有勇氣進一步處理勞保年金，那也只是落實了「選舉考量」的批評，這種充滿政治權謀的「公平」、「正義」只會讓人民更加不齒。

(中國時報)