勞保破產難題 2020誰執政誰頭大

2019年01月26日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

影響國內勞工的勞保年金改革草案，要將費率提高到12％，以及平均投保薪資採計期間拉長為15年，但在蔡政府九合一敗選後，送進立法院的草案已束之高閣，恐怕到2020年選前都不會有動作。學者警告，若再不改革，已剩下7年的時間就要破產，到時誰執政誰就頭大。

行政院在2013年1月就針對勞保年金提出改革方案，希望避免破產結果，目前方案無論怎麼改，年輕人保費負擔最重，未來領到年金卻最少，甚至可能領不到；相對的現在老年人保費負擔最少，領到年金卻最多，因勞保基金未破產，確定能領到年金。

台灣大學國發所副教授辛炳隆表示，根據勞保年金草案，費率將從目前的10％，每年調高0.5％，四年後調到12％，讓雇主將多支出勞保年金負擔，這些成本將轉嫁給勞工，所以雇主未來可能不願調薪，恐造成更多低薪。

年金改革草案將平均投保薪資採計期間，由目前的5年拉長為15年，這將拉低勞工年金平均薪資，讓勞工每年領到的錢減少。

辛炳隆舉例，通常勞工薪水是逐漸增加的，若把投保薪資採計期間拉長到15年，等於把比較薪水較少的時期也計算進來，拉低整體平均薪資，導致勞工每年領到的給付金減少，包括目前正在領年金的116萬人、仍在加保階段的1045萬人全都會受到影響。

勞動部勞動保險司長鄧明斌說，2015年精算報告預測2027年勞保基金會破產，造成勞工族恐慌，當時許多勞工趕緊申請勞保一次領給付，深怕未來領不到錢。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益認為，現在年輕人低薪、少子化、保費收入變少；戰後嬰兒潮逐漸退休，造成勞保財務破產提早到來，政府應盡快討論如何紓解勞保財務壓力。

(中國時報)