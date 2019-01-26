200億補錢坑 學者促設停損點
中國時報
王思慧／台北報導
勞動部昨（25）表示，因勞保基金會預計在2026年破產，已向行政院爭取支持，最晚明年會有200億元補進來。對此，學者認為，200億元只是在補錢坑，還是要盡快推動勞保年金改革；勞團則憤怒的說，政府要講清楚財源與規畫，不要再對勞保破產一事視而不見。
台灣大學國發所副教授辛炳隆表示，勞動部說要爭取200億元，但現在勞保基金一直在虧損，200億根本不夠，除非另闢財源，不然一直補不是辦法，且政府並沒有解釋200億元從哪來，應該要更公開透明論述勞保基金現況，從哪裡的財源籌措出錢補進勞保，才能取信於民。
辛炳隆認為，勞保年金改革還是要推動，若擔心改革阻力太大，可先承諾每年要補多少錢，讓勞保不會太快破產，並設定停損點；在30歲以下年輕人的部分，要重新制定勞保費率等規定，否則會無法反映少子化、人口老化情況，繳得少卻領得多，那很快就會破產。
辛炳隆說，勞保年金勢必要改，且勞保財務責任要由「政府、企業勞工承擔解決」，改革也可檢視勞保基金的結構。他認為，現在勞保改革草案較溫和，但政府還是不敢推動，怕勞工反彈。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，由於民進黨政府推動軍公教年改時遇到很大的挫敗，導致勞保年改到現在都擱置在立法院，民進黨政府缺乏改革的信心跟勇氣，更何況現在撥補200億元，那下次要從哪裡補足？這是挖東牆補西牆。
勞保年金2009年修法時，就已預見會出現現在入不敷出的結果，朝野都要負起責任理性面對；現階段不論是額外預算補足，或是調降給付所得替代率等，都要講清楚財務來源與規畫。
(中國時報)
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