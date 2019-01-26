客運業10休1 交長打臉勞動部

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳祐誠 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

今年春節連續假期長達9天，返鄉疏運成為一大難題，客運業者向勞動部喊話放寬《勞基法》7休1規定，勞動部(23)日也配合公告放寬客運業彈性工時為10休1，不過，交通部長林佳龍昨卻表示，不贊成司機長時間駕駛，會公布以10休1排班的業者名單，讓消費者自行選擇，「打臉」勞動部。

客運業去年底向交通部反映，若碰上9天春節連假，司機調度將碰上麻煩，恐影響疏運能量，希望交通部代為出面向勞動部爭取放寬，三方溝通多次後，勞動部點頭配合，於1月23日公告汽車客運業鬆綁7休1，遇到連續假日最多可連上9天班。

不過，林佳龍昨日前往公路總局視察時，自己打臉交通部送出的案子，「不贊成讓司機長時間駕駛」，政府應務實面對疏運需求，也理解客運者的排班需要彈性，但安全不容打折，希望業者仍朝7休1排班，採用10休1排班的業者，交通部會公布資訊，保障消費者知與選擇的權利。

公路總局指出，對於客運業實施工時彈性10休1，已要求業者事先提報駕駛人出勤表，每日下午5時更新次日的出勤表，疏運期間將透過動態系統查核出勤及行車異常，也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

勞動部「勞動條件與就業平等司」副司長黃維琛表示，當初是因交通部考量春節疏運旅客的需要，向勞動部提出放寬7休1規定的申請，審查後也讓規定有了彈性應變的空間。勞動部同樣重視客運司機的權益與安全，最好能維持7休1，有必要再安排10休1，不過前提是一定要經過勞資協調，取得工會同意。

多家客運業者昨回應，以7休1為原則排班，僅不得已情況會超過。國光客運總經理吳忠錫說，大家尊重《勞基法》，但在特殊情況時，還是需要有彈性運用，業者比消費者還會算，不可能棄守安全前提。

民眾則質疑，公告業者名單的作秀性質居多。台北鄭先生批評，好不容易搶到票的乘客，看到業者以10休1排班又能如何，票退了就回不了家。台北邱小姐也納悶，乘客該如何知道司機連續幾天上班，「難道車頭、車尾會掛牌子嗎？」

(中國時報)