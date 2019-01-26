交部、6縣市加碼補助
為加速二行程機車淘汰與鼓勵使用公共運輸，交通部、環保署、公路總局結合4大電子票證公司，推出淘汰二行程機車「大眾運輸消費金補助專案」，申請自即日起至12月31日止，除環署補助500元，交部也加碼補助500元電子票證儲值金，另北市、新北、基隆、新竹、苗栗、台東等6縣市，也加碼500元給市民。
交通部表示，台北市、新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣及台東縣等6個縣市政府，今年也參與鼓勵汰換二行程機車計畫，凡申請淘汰二行程機車且車籍登記在上述6個縣市的車主，可領到環保署補助500元、交通部補助500元及地方政府加碼金。
民眾僅需提供1張電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫），由各地方環保局登載完成，即可持該卡搭乘公車、客運、計程車、台鐵、捷運、高鐵、高雄捷運環狀輕軌以及渡輪等，搭乘期限至2020年6月30日止。
交部提醒，今年為環保署淘汰二行程機車補助最後1年，特別在今年提供等值加碼補助，希望大家以實際行動支持公共運具。
(中國時報)
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