沃旭若不做 本土供應鏈會遞補

2019年01月26日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

戳破離岸風電高費率不能降神話！外界擔心不滿躉購費率的丹麥大廠沃旭退出，但離岸風電重要本土供應鏈世紀鋼昨天說，費率最低還是有5.1元，就算有開發商放棄，還是會有人補上。其他廠商有此費率「仍有利可圖」，一點都不擔心沒人補上。

包括世紀鋼在內的12家離岸風電水下基礎製造本土供應商，昨在動工中的台北港水下基礎廠房召開記者會，展現本土供應鏈「準備好」態勢。由於下周三經濟部將召開躉購電價費率委員會，大家關注焦點都在不滿離岸風電費率從5.8元降為5.1元的沃旭能源，揚言暫停合約退出的動作，藉此間接施壓政府。

對此賴文杰倒是直言，不管是5.8或5.1元都不擔心，都不會影響現有的合約。且費率最低還是有 5.1 元的基礎門檻，就算有開發商退出，後續還是會有人遞補，遞補的開發商仍須遵照國產化內容。

這點新光鋼董事長粟明德持同樣觀點，說競標2.5元都有人要做，少7毛錢只是少賺而已，「還是有利可圖啊！」，沃旭不做，其他人會遞補。

如果沃旭真不玩，彰化風場的第一順位承接人將是另家丹麥大廠CIP(哥本哈根基礎建設基金)。對此CIP態度謹慎：「沒有那麼容易，要再評估」。

昨也到場參觀的經濟部長沈榮津則說，下周躉購審議會將開放開發商出席，說明各項參數資料。但過去並無此先例，如此豈不是給審查委員壓力？沈以就是讓委員直接和開發商面對面，講清楚說明白。

(中國時報)