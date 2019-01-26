沃旭若不做 本土供應鏈會遞補
戳破離岸風電高費率不能降神話！外界擔心不滿躉購費率的丹麥大廠沃旭退出，但離岸風電重要本土供應鏈世紀鋼昨天說，費率最低還是有5.1元，就算有開發商放棄，還是會有人補上。其他廠商有此費率「仍有利可圖」，一點都不擔心沒人補上。
包括世紀鋼在內的12家離岸風電水下基礎製造本土供應商，昨在動工中的台北港水下基礎廠房召開記者會，展現本土供應鏈「準備好」態勢。由於下周三經濟部將召開躉購電價費率委員會，大家關注焦點都在不滿離岸風電費率從5.8元降為5.1元的沃旭能源，揚言暫停合約退出的動作，藉此間接施壓政府。
對此賴文杰倒是直言，不管是5.8或5.1元都不擔心，都不會影響現有的合約。且費率最低還是有 5.1 元的基礎門檻，就算有開發商退出，後續還是會有人遞補，遞補的開發商仍須遵照國產化內容。
這點新光鋼董事長粟明德持同樣觀點，說競標2.5元都有人要做，少7毛錢只是少賺而已，「還是有利可圖啊！」，沃旭不做，其他人會遞補。
如果沃旭真不玩，彰化風場的第一順位承接人將是另家丹麥大廠CIP(哥本哈根基礎建設基金)。對此CIP態度謹慎：「沒有那麼容易，要再評估」。
昨也到場參觀的經濟部長沈榮津則說，下周躉購審議會將開放開發商出席，說明各項參數資料。但過去並無此先例，如此豈不是給審查委員壓力？沈以就是讓委員直接和開發商面對面，講清楚說明白。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。