春節不打烊 賞屋送大獎

2019年01月26日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

建案新春活動

今年農曆年連假長達9天，看好有購屋需求的民眾因應「圍爐」、「回娘家」南來北往之餘，也將趁空閒賞屋，各地新屋、預售案場嚴陣以待，春節不打烊個案，較去年飆升6成！興富發集團、甲山林、創意家、遠雄、潤泰等多家建商、代銷業者紛紛砸重金、祭出簽約送價值13萬的日系松下精品家電、賞屋抽台北東京來回機票等各式大獎，力圖吸引民眾前來賞屋，拉升成交率。

高雄過年營業建案成長1倍

根據591房屋交易平台統計，全台今年近百個建案在初二前營業，與去年同期相比成長近6成，春節不打烊天天營業的建案也有27個，其中受韓流影響，高雄過年營業建案更是成長1倍，要搶攻台商、北漂遊子購屋熱潮。

興富發旗下數十個個案，北中南包括「站前A+」、「巨人」、「柏克萊公園」、「博克萊」、「真愛no.2潤隆」、「新悅城2」等數十個個案，在春節9天連假期間推出多項好康，如位於竹北的「巨人」有交屋送價值13萬的日系松下五大精品家電、位於台南的「新悅城2」推出簽約贈「機器人」、交屋再送10萬家電好禮。有趣的是，對年前夫妻一同賞屋，高雄「文化潤隆」祭出送年菜活動，減少主婦們準備年菜的辛勞。

甲山林總經理張境在也指出，旗下大案「江滙Life」、「波爾多2」、「金城舞2」與「天墅」等大案，春節期間都開放賞屋。不但推出泡湯券等來就送好禮，也備妥美味的下午茶點心，年節購屋還享家電好禮四選一好康，此外，「金城舞2」還推出迎春宮廷養生御膳坊活動。

創意家行銷春節年假期間共有18案不打烊，其中新北市4大預售案新店央北重劃區-「全陽大璽」、土城暫緩重劃區的「弘暉大苑」、永和大陳社區公辦都更的「勝開大地」及新板特區的「新板極」更是除夕也照常營業。

刮刮樂頭獎推出65吋4K電視

創意家表示，年節期間到創意家行銷旗下接待中心賞屋，提供國畫大師聯名春聯與好運到刮刮樂。刮刮樂頭獎是Philips 65吋4K電視，市價30000元；其他大獎還包括台北-東京來回機票、Bosch 二合一無線吸塵器、台北-香港來回機票、大同6人份微電腦電子鍋、與豬年開運金幣等。

(中國時報)