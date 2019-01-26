投報率吸睛 客戶一看就下訂
訴求職居二合一、總價800萬左右便可入手的使用權案「華固新天地SOHO特區」，受惠租金投報率高達3％以上，廣受微型創業、雅痞族、頂客族等族群青睞。「華固新天地」專案經理劉濰霖透露，就有電商平台中意該案台北市羅斯福路門牌、低總價帶與華固品牌等特色，首度看屋便付訂。
劉濰霖指出，很多置產客多是買20幾坪的產品，買後出租，也有原本在其他地區租屋的民眾看到該案價格，相較周邊擁有所有權的新大樓，動輒每坪要價75至80萬元低廉，僅及其價格的5折至6折，平均月租金卻可多達3萬以上，換算後深覺「租不如買」，決定買進，其中又以小資族、微型創業最多。他透露，便有彩妝、服裝等電商平台，當天來看，就決定下訂。
劉濰霖分析，低總價加上華固品牌、羅斯福路門牌，是客戶快速決定購買主因。也有微型創業者看上大樓公設除有健身房等設施，可供運動休閒外，還有可容納10人左右的會議室，對於客戶上門接洽公務、開會，十分便利決定購屋。
SOHO特區每坪單價38.8萬元、總價約799萬元起，可作公司登記使用，距捷運景美站350米，社區一樓即有便利商店與咖啡館，交通便利生活機能豐富，產品主力以20、30坪輕量規畫，為適合微型工作室、創業頭家、雅痞族、頂客族等職居合一的多元生活空間。
劉濰霖舉例，目前「華固新天地SOHO特區」目前每一坪月租金約可達1300元，以20坪來算，年租金逾30多萬元，保守估計租金投報率可逾3％以上。
「華固新天地SOHO特區」位在羅斯福路上，透過水源快速、基隆路高架等，連結雙北，喜歡運動的住戶，日常可到距離約650公尺的景美河濱運動公園做運動，或騎上Ubike，沿著景美溪左、右岸自行車道，途經世新、政治大學到木柵動物園走走，增添休閒生活樂趣。
業者指出，景美文山區，學校密度與公園綠覆高，「華固新天地SOHO特區」鄰近志清國小，以及景美河濱公園等7座城市公園，步行約5分鐘便可抵達美夜市商圈，生活十分便利。
(中國時報)
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