韓流集氣 高雄人買房信心贏雙北

2019年01月26日 04:11 中國時報 （永慶房產集團加盟事業處執行副總莊志成）

陸美貿易戰爭端未解，全球景氣瀰漫著不確定性，各大機構紛紛下修今年各國GDP預測，國內景氣也恐將受到衝擊，根據永慶房屋2019年第一季購屋趨勢調查顯示，全台平均有42％的民眾對今年景氣感到憂慮，不過可以發現高雄市民相對樂觀。

選後有41％的民眾看好未來景氣，較選前大幅提升19個百分點，為全台最高，顯示高雄市民在選後期待新市府帶來新氣象，同時也對未來的景氣深具信心。

過去高雄房市即以自住市場為主，去年中起因陸美貿易戰帶動台商回流的關係，包括工業地產交投也變得較熱絡；選後不僅住宅產品，包括店面和飯店等投資性產品的詢問度也增溫，特別來自外縣市的買盤變多了。今年永慶不動產1月也成交了一筆總價20多億元的土地，顯示韓流確實帶動買盤對高雄不動產市場的信心。

根據永慶房產趨勢調查中顯示，高雄市民2019年第一季對未來房價的看法，仍以持平及小幅緩跌為主，不過與上季相比，選後民眾看跌房價的比例下降6個百分點，顯示在選後民眾對房市信心相對提升，不過，因整體市場氣氛好轉，賣方對價格態度似乎更堅持一些。

至於今年高雄市民的購屋目的為何呢？據調查結果顯示，今年高雄市民的購屋目的，約有63％的民眾購屋是首購或換屋族，另外有27％的民眾，購屋是做為置產或長期收租之用，比較特別的是，投資房地產出現較活躍的跡象。

高雄市有一成的民眾購屋目的是投資買賣獲取利得，與雙北市僅5％至6％的民眾願意投資房地產相比多了一倍，凸顯仍有投資者看好高雄未來房市前景，對於投資高雄房地產相對積極。相信高雄房市在新市府的帶領下，可望朝向正向發展，為高雄房市注入一劑強心針。

(中國時報)