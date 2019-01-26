居家創意fu－自然風水開運 金豬年旺旺

2019年01月26日 04:11 中國時報 洪凱音／台北報導

迎接金豬年，在色彩、居家擺設或添購新衣上花點巧思，不僅能居家開運，還能在新的一年邀請財神爺來作客；風水易經財經專家陶文表示，金豬年開運很簡單，「自然就是最好的風水素材」，民眾不用花大錢，只要依照「奇門遁甲」原則布局，風水正能量將能有顯著的效果。

陶文表示，年節最好的自然風水素材，包括花卉、聚寶盆、鹽燈三種；陶文說，今年最好的花卉是紫色蝴蝶蘭，它象徵「帶福氣來」，而香水百合也非常合適；聚寶盆則要選擇大肚縮口的形狀，裏頭放置101個大小不一的硬幣，象徵大小通吃、圓滿100加1的意思；想提升財富運勢，陶文建議，客廳全年要開盞燈，鹽燈、檯燈、日光燈都可以。

對於花卉、聚寶盆的擺放，陶文建議，擺在玄關的「明財位」最好，或者依不同工作族群、需求，選擇最恰當的位置，如上班族可將花卉、聚寶盆放置在正財位的正東方，而股票投資族不妨選擇偏財位的正西方，若覺得搞懂方位太麻煩，陶文說，最簡單的方式就是將吉祥物，放置在客廳正中央的財庫位子；而這些風水布局是最簡單、快速又省錢的方式，讓全家受益、趨吉避凶。

樂天市場近日攜手HD東稻家居，推出12星座開運居家專區，邀請星座專家辰宇力提供2019星座開運色以及搭配居家小物，做為消費者年節布置的參考；以1月底出生的水瓶座為例，辰宇力建議，水瓶座今年幸運色是藍綠色，適合拓展人脈、多參與社交生活，居家擺設來張簡約休閒椅，社交生活得心應手。

根據Yahoo奇摩觀察發現，帶有金色光影、色彩柔和的珊瑚橘色，成為開運內衣當紅搶手色。

(中國時報)