美下重手 擬斷馬杜羅金脈

2019年01月26日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

委國首都反馬杜羅總統示威活動，爆發衝突。（路透）

美國川普政府繼承認委內瑞拉反對派領導人瓜伊多為委國臨時總統後，進一步對委國現任總統馬杜羅升高施壓。白宮國家安全顧問波頓24日表示，美方正尋求確保委內瑞拉的石油收入流向瓜伊多，設法切斷日益孤立的馬杜羅金脈。法、英、德等歐盟龍頭國家，當天也都表態挺瓜伊多。

馬杜羅稱絕不會下台

路透報導說，波頓這一聲明顯示，華府願意使用超越傳統的外交手段，尋求切斷馬杜羅政府的金流，而此舉大大有助於強化瓜伊多的政治實力。馬杜羅政府早已面臨空前嚴重的經濟危機。

波頓在白宮向記者表示：「我們如今聚焦的是，切斷無正當性的馬杜羅政權收入來源。…這些收入應該歸正當性政府所有，這與我們承認瓜伊多為委內瑞拉合憲的臨時總統相一致。」

馬杜羅24日則獲得委國軍方和最高法院表態支持。他在最高法院發表談話，擺出了不妥協的姿態，堅稱自己「絕不會下台」，並宣布關閉委國駐美所有使領館，撤回所有在美外交人員。

委內瑞拉國民議會主席（國會議長）瓜伊多23日自行宣布就任臨時總統，美國總統川普立即加以承認，馬杜羅憤而宣布與美斷交，並限令美駐委使館人員在72小時內離境。美國國務卿蓬佩奧則稱馬杜羅是「前總統」，不認為他有斷交的「法定權限」。

美國國務院24日表示，出於安全考慮，正在撤出在委內瑞拉的「非緊急」人員，並敦促美國公民「認真考慮」離境，但是不關閉在委國首都卡拉卡斯的美大使館。

目前瓜伊多行蹤成謎。他在未透露的地點發表談話稱，若馬杜羅及其盟友能協助國家重返民主，他會考慮施以特赦。瓜伊多的臨時總統地位除了獲美方承認外，其他各國也以挺他居多，但瓜伊多對國內政府機關並無實質控制權。

蓬佩奧促保護瓜伊多

蓬佩奧24日在美洲國家組織（OAS）的特別會議上，敦促該組織所有會員國承認瓜伊多政權，並要求委國軍方保護瓜伊多，警告馬杜羅勿對示威群眾使用武力。

法國、英國及德國24日也都加入挺瓜伊多，稱馬杜羅已無統治正當性。法國總統馬克洪還親自推文，「讚揚成千上萬的委內瑞拉人民，勇於為爭取自由進行示威遊行」。

在卡拉卡斯及委國其他各地，23日至24日清晨持續發生抗議及趁亂打劫的事件，傳出有21人命喪槍火之下。

(中國時報)