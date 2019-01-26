陸學者稱 與美矛盾嚴重加劇
中國時報
李文輝／綜合報導
在陸美建交40年後的今天，美國朝野對華府與北京的接觸政策乃至40年前建交的決定，都提出嚴重質疑。很多美國學者認為，美陸關係目前處於危險時刻。大陸國際關係學者時殷弘教授指出，美陸之間目前的情況是冷戰以來最為嚴重的，距離大國間的經久對抗比40年前更為接近，但離大衝突還比較遠。
美國之音25日報導，美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）認為，陸美貿易戰不是他最擔憂的，因為這個問題可以解決。他最近在卡特中心舉行的有關美中關係研討會上表示：「更為麻煩的是美國的國家安全與國防戰略，以及中國在南海的行為。美國的戰略把中國與俄羅斯一樣視為戰略對手和修正主義大國，這些我非常不贊同。不過，中國在南海違反國際法的行為、對國內異議的鎮壓及在不透明或是正當程序的情況下逮捕外國人，都幫助推動美國朝這個方向發展。」
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘日前在卡特中心參加紀念美中建交40周年研討會受訪說：「中美各種基本矛盾嚴重加劇。第二個特點，這個加劇的過程非常drastic（劇烈），所以現在這個情況是比較嚴重的。」
時殷弘認為，不管是貿易上還是在戰略領域，特別是在台灣問題、南海問題以及兩國在西太平洋的軍備競賽等等，形勢都比過去要嚴重得多。但他說，「我們不應該有危言聳聽的看法。」在他看來，跟第一次世界大戰情況相比，現在要好一些。
時殷強說，陸美兩國若能採取足夠的戰略審慎態度，避免最壞情況的可能性就能相應的增加。而要做到這一點，雙方間需要進行戰略規畫，尤其重要的是兩國要避免在西太平洋進行軍備競爭，並淡化急劇興起的對意識形態的強調，同時在經濟貿易和技術領域不要採取目前這樣一種高度對抗的做法。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。