委國政情緊繃 陸俄籲和平對話

2019年01月26日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

委內瑞拉政情緊繃，大陸官方選擇站在美國對立面，《環球時報》評論強調，外部制裁和干涉只會使委內瑞拉局勢更加複雜。俄羅斯總統普丁24日則與委國總統馬杜羅通電話，表示外部勢力對委國的破壞性干預，嚴重踐踏了國際法準則，委國各方須在憲法框架內尋求問題的解決辦法，只有和平對話才能彌合社會分歧，強調對委國合法政府表示支持。

《環時》指出，美國快速承認瓜伊多，反映美國干預委國內政的強烈意願。從維護國際法體系角度看，鼓勵這樣的政治干涉顯然不可取。獨立和主權依然是世界上大多數國家保護本國利益最重要的防線，如果外部勢力從價值判斷出發就可插手一國內政的重大事務，且價值判斷可以成為這樣做合法化的依據，那麼國際秩序就將出現一個很大的漏洞。

《環時》稱，當前形勢下，各方尤需保持理性和冷靜，高度警惕任何有可能出現的對委內瑞拉進行軍事干預的挑逗，也要防止外部政治力量藉所謂人道主義危機進行軍事干涉。

大陸外交部發言人華春瑩昨也表示，「我們注意到各方堅決反對對委進行軍事干預。我想強調，外部制裁和干涉往往會使局勢更加複雜，無助於解決實際問題。委內瑞拉保持穩定和發展符合各方利益。」

大陸網路對此熱度空前，有人歡呼委國變天、有人咒罵美國霸道，也有人嘲諷「黨中央拿出的幾百億美元打了水漂漂」。某網民說：「自2007年以來，委內瑞拉已向中國借款510億美元，其中約230億美元還沒償還，馬杜羅還錢來！」

(中國時報)