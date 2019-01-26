陳明通自稱是果粉 不用微信
中國時報
林勁傑／台北報導
政府機關將原則上全面禁用大陸科技產品，陸委會主委陳明通昨表示，公務員個人也不建議使用陸製資通訊產品，但個人有私人財產權；現在先從政府部門相關設施開始禁用華為這類產品，呼籲大家對資安風險提高警覺。他並以自己為例稱，「我都用蘋果，我是果粉」，也從來都不使用微信。
繼總統蔡英文24日與大陸新住民提前圍爐度春節後，陳明通與海基會董事長張小月昨日中午也與大陸新住民一同圍爐餐敘，此次特別挑選在來自哈爾濱的姊妹趙雅綸與趙蘋在台北市所經營的酸菜白肉鍋餐廳，期間陳明通特別講解台灣第一個吃酸菜白肉鍋的，是曾在哈爾濱求學的前行政院長孫運璿。另外，料理時最好選用台灣黑豬肉才夠味。
陳明通致詞時指出，趙氏2姊妹一前一後嫁來台灣，因懷念家鄉味，且想讓更多台灣民眾瞭解哈爾濱美食，在先生及家人的支持下，2姊妹齊心協力地把餐廳經營的有聲有色，闖出一片天。希望藉由這對大陸新住民姊妹在台灣成功創業故事，鼓勵大陸新住民們在台實現夢想。
陳明通也不忘向大陸新住民們宣導非洲豬瘟嚴重性，提醒返鄉探親時不要去「豬寮」、不要帶肉產品回台灣。
張小月則表示，「海陸一家親」，海基會與陸委會同樣都服務大陸新住民朋友，海基會對大陸新住民、台商的服務專線更是24小時不打烊，全年無休。自己聽過許多大陸新住民姊妹的感人故事，為愛走天涯，靠自己力量在台灣闖出一片天，對大陸新住民姊妹非常佩服，而大家現在也都是「新台灣人」。
此外，「跳機」並滯留桃園機場已近4個月的大陸男子劉興聯、顏克芬將以「專業交流」名義入境，並等待前往第三地。對此，陳明通餐敘前受訪時指出，任何人要進入台灣必須得到允許才能入境，跳機行為並不合法，但理解異議人士訴求，政府必須在法律管轄權與人權考量間取得平衡，現在是用變通方式以專業交流讓他們進來。
(中國時報)
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